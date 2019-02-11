Fatih Terim: "3 puanı sökerek aldık"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, maç sonunda şu ifadeleri kullandı: "G.Saray bütün mevcut hedefleri kazanmak için sahaya çıkar. Dün 14 maç vardı, iddiamız vardı. Bugün 13 maç kaldı ve iddiamız var. Bugün girdiğimiz pozisyonların, oynadığımız futbolun hakkını vermek lazım. Yoksa bize ve takımıma haksızlık olur. 14 tane şut atmışız, 7'si isabetli. 3 puanı hedeflemek başka bir şey, 3 puanı almak başka bir şey. Galibiyeti sökerek aldık. Oyuncularım çok pozisyona girdi, tebrik ediyorum."



GÖZÜNÜ BENFİCA'YA DİKTİ



"Biz sezon başından beri 3 kulvarda çarpışıyoruz. 30 küsur maç ceza yedik. Emre'nin 4 ayı bulan sakatlığı var. Bunları düşününce 3 kulvarda hala varız. Bugün özellikle ilk 20 dakikadaki tempomuz müthişti. Önümüzde 13 hafta daha var. Uzun bir zaman. Benfica ile perşembe günü zor bir 90 dakikaya çıkacağız. Hemen sonrasında ligde Kasımpaşa ile oynayacağız. Önümüzde yoğun bir maç trafiği var. Umarım sakatlık olmaz. Kadroyu iyi kullanıp her karşılaşmada başarılı olmak istiyoruz."



KULÜPLER BİRLİĞİ'NE GÖNDERME



Terim, maçın ardından yaptığı basın toplantısında Kulüpler Birliği'nin açıklamasına da gönderme bulundu. Aslan'ın hocası, "Hakemler de insandır, hata yapabilir. Olaya öyle bakmak lazım. Ben 10 maç ceza yerken, 'Schalke'ye başarılar faksı gönderseler' derken 3 maç ceza yedim, diğerinden de 7 maç. Hakemler de insandır hata yapabilirler" ifadelerini kullandı.



İMPARATOR FARKI



Fatih Terim, Galatasaray'daki 4. döneminde karşılaştığı Trabzonspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe'yle oynadığı 7 maçın 3'ünü kazandı. Sarı-kırmızılılar, Terim'le bu takımlara karşı 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken, tecrübeli hocadan önceki 18 derbide de aynı galibiyet sayısına ulaşmıştı.



KAPTANA HEDİYE



Sarı-kırmızılı formayla 8. sezonuna giren Selçuk İnan'ın dün doğum günüydü. 34 yaşına giren Galatasaray'ın kaptanı yedek soyunduğu Trabzonspor karşılaşmasında 86. dakikada oyuna girdi. Tecrübeli oyuncuya sahada kaldığı kısa süre içinde fazla iş düşmedi.



AŞIKLAR KAVUŞTU



Ligin 11. haftasındaki F.Bahçe derbisinin ardından aldığı 10 maçlık cezası sona eren Fatih Terim, tam 99 gün sonra Türk Telekom Stadı'na çıktı. Trabzonspor karşılaşmasıyla cezasından sonra ilk kez lig maçında kenarda duran Terim, taraftarların büyük sevgi gösterisiyle karşılaştı.