Derbiye Scout akını – Fotomaç – 11 Şubat 2019
11 Şubat 2019, Pazartesi
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Derbiye Scout akını

Derbiye Scout akını

Avrupa'dan 10 farklı takımın gözlemcileri özellikle Yusuf ve Abdülkadir için geldi.

Dev derbiye scoutlar, menajerler ve istatistikçikler büyük ilgi gösterdi. Özellikle bordo-mavililerin iki yıldızı Abdülkadir Ömür ve için; , Portekiz, , ve 'dan 10 farklı takımın gözlemcisinin Stadyumu'nda derbiyi izlediği öğrenildi. Bu takımlar arasında , , , Lille ve ile 'nin scoutlarının yer aldığı bildirildi. Gözlemcilerin ayrıca Hüseyin ve Hosseini'yi de takip ettikleri belirtildi. ekibine Yusuf ve Abdülkadir için birçok transfer gelirken, Başkan Ahmet Ağaoğlu, ise sezon sonunu bekleyeceklerini söylemişti. Fırtına'da ligin ilk yarısında sergilediği performansla dikkat çeken isimlerin başında yer alan 19 yaşındaki Abdülkadir Ömür, 29 Mayıs 2018'den bugün kadar değerini 2 milyon Euro artırarak 10 milyona yükseltti. Takımın en değerli ismi olan Yusuf Yazıcı ise 1 milyon Euro'luk bir değer kaybı yaşayarak 11 milyon Euro'ya geriledi.
  1. 11.2.2019
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