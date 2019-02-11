Aslantepe'de süper şölen

Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanan dev derbiye iki takım taraftarları da yoğun bir ilgi gösterdi. Lider Başakşehir'in Erzurumspor karşısında puan kaybı sonrasında Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan müsabakada, Galatasaray taraftarı stadın büyük bir bölümünü hınca hınç doldurdu. Türk Telekom Stadı'nda 46 bin 927 taraftar, dev mücadeleyi izlemek için tribünlere akın etti. Tüm biletlerin nerdeyse tükendiği derbide sarı-kırmızılı futbolseverler görsel bir şölen sundular.



SOSYAL MEDYADAN ORGANİZE OLDULAR

Trabzonspor taraftarı da kendilerine ayrılan tribünü tamamen doldururken, yaklaşık 2 bin 500 bordo-mavili futbolsever, takımlarına büyük bir destek verdi. Galatasaray taraftarı ise Başakşehir'in puan kaybı sonrası şampiyonluğa daha fazla inanarak, sosyal medyadan da organize oldu ve derbi biletlerini nerdeyse tüketti. 90 dakika sarı-kırmızılı takımı hiç susmadan destekleyen tribünler, Trabzonspor karşısında alınan 3-1'lik galibiyet sonrasında şampiyonluk yolunda büyük bir sevinç yaşadı.



15 OTOBÜSLE GELDİLER

Trabzonspor taraftarı dev derbiye büyük ilgi gösterdi. Bordomavili taraftarlar Merter'de toplanırken, gelişleri sırasında herhangi bir olay çıkmadı. 15 otobüsle getirilen Trabzonsporlular üst araması yapıldıktan sonra stada alındı.



ARDA'YA DESTEK

Trabzonspor taraftarları, 18 yaşındaki kalecileri Arda Akbulut'u destek vermek için maç öncesi tribüne çağırdı. Kaleci Uğurcan Çakır'ın sakatlığı nedeniyle forma giyemediği maçta eldivenleri alan genç kaleci sevgi gösterilerinde bulundular.



LUCESCU TAKİPTE

Türkiye A Milli Takım teknik direktörü Mircea Lucescu, Galatasaray- Trabzonspor derbisini Türk Telekom Stadı'ndan takip etti. Son dönemde görevine son verileceği iddiaları dolaşan Rumen teknik adam, derbide milli takımda forma giyen oyuncuları büyük bir dikkatle takip etti.