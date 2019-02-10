Van’da derbi coşkusu
Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanan ve kırmızı-sarı ekibin 3-1’lik üstünlüğüyle tamamlanan derbi maçın ardından Vanlı taraftarlar sevinç gösterisinde bulundu.
Spor Toto Süper Lig'in 21. hafta mücadelesinde Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda Trabzonspor'u konuk etti. Galatasaray'ın 3-1'lik galibiyetiyle biten mücadelenin ardından Vanlı taraftarlar, Taraftar Sokak'ta sevinç gösterisinde bulundu.
Polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı sevinç gösterileri, olaysız bir şekilde sona erdi.
- 10.2.2019 23:29
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Töre’yi affedelim
Toplam 2
Yorum
relaks Yahu arkadaş..NE YAPMIŞ BU GÖKHAN TÖRE? Ne affıdır neyin affıdır..Adam sakatlandı tedavi oldu..ne özürü ne affı yaaa
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Gümüş bekliyor
Toplam 3
Yorum
Vatan Hemen satılsın yerine altyapıdan gelen oyuncu kadrodadır olsun ona verilen şans gençlere verilsin
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Beşiktaş, Bursaspor maçına hazırlanıyor
Toplam 4
Yorum
BJK'li 36'lik Atiba yine ilk 11 ve yine hüsran olacak. Antalya maçi yaniltmasin, artik kosamiyor adamim. ve ortasahaya çagre bulamayan korkak hoca.
Van’da derbi coşkusu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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