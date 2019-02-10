Galatasaray'da sahne Diagne'nin!

Galatasaray'ın yeni transferi Mbaye Diagne bugün ilk kez bir karşılaşmada sarı-kırmızılı formayı giyecek. Ara transfer döneminde Kasımpaşa'dan 10 milyon euro bonservis ücretiyle kadroya katılan Senegalli futbolcu, eski takımından kalan 2 maçlık cezasını tamamladı. Ligin ilk yarısında 20 gol atmayı başaran Mbaye Diagne, Trabzonspor maçıyla gollerine kaldığı yerden devam etmeyi hedefliyor.



Trabzonspor'a karşı çıktığı iki maçta 2 gol, 1 asistlik performans sergileyen Diagne bugün de Galatasaray formasıyla şov yapmanın peşinde...



SON GOLÜ BEŞİKTAŞ'A



Trabzonspor maçına ilk 11'de başlayacak olan Diagne, ligde tam 50 gün sonra forma giyecek. Bu sezon Süper Ligde Kasımpaşa forması ile attığı 20 golle yıldızını parlatan Diagne, son olarak 22 Aralık'ta oynanan 4-1 biten Beşiktaş maçından sonra ilk kez forma giyecek. Diagne, ligdeki son maçında Beşiktaş'a 2 gol atmıştı.



27 GOL İKİNCİ YARILARDA



Galatasaray ve Trabzonspor arasında Süper Lig'de oynanan maçlarda atılan son 36 golün 27'si (%75) maçların ikinci yarılarında geldi.



İKİ DEV YARIŞACAK



Bu sezon Süper Lig'de attığı gollerle takımına en fazla puan kazandıran üç oyuncunun ikisi bu maçta karşılaşacak: Mbaye Diagne (20 gol, 9 puan) ve Hugo Rodallega (10 gol, 9 puan).



TRABZONSPOR SON MAÇLARDA ÜSTÜN



Rekabette galibiyet sayısı bakımından geride bulunan Trabzonspor, son 9 lig maçında ise rakibine üstünlük kurdu. İki takım arasındaki son 9 lig maçından 6'sında bordo-mavililer, 3'ünde sarı-kırmızılılar 3 puana ulaştı. İstanbul'da yapılan 45 lig maçında Galatasaray 24, Trabzonspor 10 kez galip geldi.



11 KIRMIZI ÇIKTI



Süper Lig'de Galatasaray ve Trabzonspor arasında oynanan son 11 maçta toplam 11 kırmızı kart çıktı; bunların 8'ini Trabzonspor gördü.