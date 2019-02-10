Galatasaray'a Luyindama şoku!
10 Şubat 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

'a Luyindama şoku!

Galatasaray'a Luyindama şoku!

için ’da flaş bir iddia ortaya atıldı.

Aslan'ın ara transfer döneminin son gününde kadrosuna kattığı için ortaya atılan iddia şok etkisi yarattı. 'den transfer edilen 25 yaşındaki futbolcu, eski takımının Anderlecht ile oynadığı karşılaşmada sahaya inip, tribünlere küfürlü tezahürat yaptırmıştı. basını, ülke federasyonunun Kongoluya ceza vereceğini ileri sürdü. Luyindama'nın bu cezayı ise 'nın yeni düzenlemelerine göre 'da çekebileceği ifade edildi. Bu arada Belçika İçişleri Bakanlığı'nın da Galatasaray'ın stoperine ülkedeki statlara girme yasağı ve para cezası vereceği iddia edildi.

AMATO CICIRETTI GERÇEĞİ

Transfer dönemini hareketli geçiren Galatasaray'ın son gün Ciciretti'den vazgeçtiği ortaya çıktı. İtalyan Tuttomercatoweb'in haberinde Aslan'ın 25 yaşındaki sağ kanatla anlaşma aşamasına geldiği iddia edilirken, 'in bu transferden vazgeçtiği belirtildi.


FORMA YİNE LINNES'IN

Bu sezon öne çıkan isimlerden olan Linnes, karşısında da sağ bekteki yerini alacak. Sakatlıktan çıkan Mariano'yu riske etmeyecek olan teknik heyet, Norveçli yıldızı 11'de oynatacak.?

  1. 10.2.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Galatasaray'a Luyindama şoku! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN