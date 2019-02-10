Galatasaray'a Luyindama şoku!

Aslan'ın ara transfer döneminin son gününde kadrosuna kattığı Christian Luyindama için ortaya atılan iddia şok etkisi yarattı. Standart Liege'den transfer edilen 25 yaşındaki futbolcu, eski takımının Anderlecht ile oynadığı karşılaşmada sahaya inip, tribünlere küfürlü tezahürat yaptırmıştı. Belçika basını, ülke federasyonunun Kongoluya ceza vereceğini ileri sürdü. Luyindama'nın bu cezayı ise UEFA'nın yeni düzenlemelerine göre Galatasaray'da çekebileceği ifade edildi. Bu arada Belçika İçişleri Bakanlığı'nın da Galatasaray'ın stoperine ülkedeki statlara girme yasağı ve para cezası vereceği iddia edildi.



AMATO CICIRETTI GERÇEĞİ



Transfer dönemini hareketli geçiren Galatasaray'ın son gün Ciciretti'den vazgeçtiği ortaya çıktı. İtalyan Tuttomercatoweb'in haberinde Aslan'ın 25 yaşındaki sağ kanatla anlaşma aşamasına geldiği iddia edilirken, Fatih Terim'in bu transferden vazgeçtiği belirtildi.



FORMA YİNE LINNES'IN



Bu sezon öne çıkan isimlerden olan Linnes, Trabzonspor karşısında da sağ bekteki yerini alacak. Sakatlıktan çıkan Mariano'yu riske etmeyecek olan teknik heyet, Norveçli yıldızı 11'de oynatacak.?