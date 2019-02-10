Galatasaray'a Luyindama şoku!
Christian Luyindama için Belçika’da flaş bir iddia ortaya atıldı.
Aslan'ın ara transfer döneminin son gününde kadrosuna kattığı Christian Luyindama için ortaya atılan iddia şok etkisi yarattı. Standart Liege'den transfer edilen 25 yaşındaki futbolcu, eski takımının Anderlecht ile oynadığı karşılaşmada sahaya inip, tribünlere küfürlü tezahürat yaptırmıştı. Belçika basını, ülke federasyonunun Kongoluya ceza vereceğini ileri sürdü. Luyindama'nın bu cezayı ise UEFA'nın yeni düzenlemelerine göre Galatasaray'da çekebileceği ifade edildi. Bu arada Belçika İçişleri Bakanlığı'nın da Galatasaray'ın stoperine ülkedeki statlara girme yasağı ve para cezası vereceği iddia edildi.
AMATO CICIRETTI GERÇEĞİ
Transfer dönemini hareketli geçiren Galatasaray'ın son gün Ciciretti'den vazgeçtiği ortaya çıktı. İtalyan Tuttomercatoweb'in haberinde Aslan'ın 25 yaşındaki sağ kanatla anlaşma aşamasına geldiği iddia edilirken, Fatih Terim'in bu transferden vazgeçtiği belirtildi.
FORMA YİNE LINNES'IN
Bu sezon öne çıkan isimlerden olan Linnes, Trabzonspor karşısında da sağ bekteki yerini alacak. Sakatlıktan çıkan Mariano'yu riske etmeyecek olan teknik heyet, Norveçli yıldızı 11'de oynatacak.?
- 10.2.2019
- Zeki Uzundurukan: Şenol Güneş'e bir tuzak kuruldu
- Erman Toroğlu: Şenol Güneş'in Beşiktaş'ta devam etmesi Beşiktaş'a zarar verir
- Serkan Korkmaz: Şenol Güneş adının Milli Takım ile anılıyor olması heyecan verici
- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Trabzonspor'la gurur duyuyoruz"
- Fenerbahçe yeni transferler için imza töreni düzenledi
-
Töre’yi affedelim
Toplam 2
Yorum
relaks Yahu arkadaş..NE YAPMIŞ BU GÖKHAN TÖRE? Ne affıdır neyin affıdır..Adam sakatlandı tedavi oldu..ne özürü ne affı yaaa
-
Gümüş bekliyor
Toplam 3
Yorum
Vatan Hemen satılsın yerine altyapıdan gelen oyuncu kadrodadır olsun ona verilen şans gençlere verilsin
-
Beşiktaş, Bursaspor maçına hazırlanıyor
Toplam 4
Yorum
BJK'li 36'lik Atiba yine ilk 11 ve yine hüsran olacak. Antalya maçi yaniltmasin, artik kosamiyor adamim. ve ortasahaya çagre bulamayan korkak hoca.
Galatasaray'a Luyindama şoku! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.