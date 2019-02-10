Fatih'in Fedaisi Onyekuru!
Bu sezon 9 kez rakip fileleri havalandıran Nijeryalı, bugün de sahadaki yerini alacak Teknik direktör Fatih Terim’in vazgeçilmezi, Trabzon karşısında kilit adam olacak.
Galatasaray formasıyla bu sezon öne çıkan isimlerden olan Henry Onyekuru, Trabzonspor maçında da sahadaki yerini alacak.
Teknik direktör Fatih Terim'in vazgeçilmezleri arasına giren Nijeryalı yıldız futbolcu, zorlu karşılaşmanın da ilk 11'inde olacak. Forma giydiği 18 Süper Lig maçında 9 kez rakip fileleri havalandırmayı başaran 21 yaşındaki futbolcu, bugünkü 90 dakikada kilit rol oynayacak.
GOLLER ONDAN
İstatistikleriyle dikkat çeken Henry Onyekuru, sol kanattan yaptığı bindirmeler, kilit pasları ve şutlarıyla Aslan'ın önemli silahlarından biri olacak.
Terim'in prensi olan Henry Onyekuru, Süper Lig'in gol kralı Mbaye Diagne'nin Trabzonspor'a karşı forma giyeceği karşılaşmada hücum gücüne güç katacak.
'KOSTAS NEREDE MARIO?'
Cimbom'un Marsilya'dan kadrosuna kattığı Kostas Mitroglou'ya mesaj... Marsilya'lı Thauvih ile yeni transfer Mario Balotelli, 2-1 kazandıkları Dijon maçından sonra Mitroglou'na göndermede bulundu. Instagram'dan yapılan paylaşımda Thauvin, "Hey! Kostas nerede Mario?' diye sormasının ardından ikili gülmeye başlıyor.
ONYE'YE KARŞI ABDÜLKADİR!
2019'un ilk büyük maçı öncesi Trabzonspor'da da gözler Abdülkadir Ömür'de olacak. Bu sezon Süper Lig'de 19 karşılaşmada forma giyen yıldız futbolcu, 4 asist yaparken, yüksek pas yüzdesiyle takımına katkı sağladı.
- 10.2.2019
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Töre’yi affedelim
Toplam 2
Yorum
relaks Yahu arkadaş..NE YAPMIŞ BU GÖKHAN TÖRE? Ne affıdır neyin affıdır..Adam sakatlandı tedavi oldu..ne özürü ne affı yaaa
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Gümüş bekliyor
Toplam 3
Yorum
Vatan Hemen satılsın yerine altyapıdan gelen oyuncu kadrodadır olsun ona verilen şans gençlere verilsin
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Beşiktaş, Bursaspor maçına hazırlanıyor
Toplam 4
Yorum
BJK'li 36'lik Atiba yine ilk 11 ve yine hüsran olacak. Antalya maçi yaniltmasin, artik kosamiyor adamim. ve ortasahaya çagre bulamayan korkak hoca.
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