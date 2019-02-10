Fatih'in Fedaisi Onyekuru!
10 Şubat 2019, Pazar
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Fatih'in Fedaisi Onyekuru!

Fatih'in Fedaisi Onyekuru!

Bu sezon 9 kez rakip fileleri havalandıran Nijeryalı, bugün de sahadaki yerini alacak Teknik direktör ’in vazgeçilmezi, Trabzon karşısında kilit adam olacak.

formasıyla bu sezon öne çıkan isimlerden olan , maçında da sahadaki yerini alacak.

Teknik direktör 'in vazgeçilmezleri arasına giren Nijeryalı yıldız futbolcu, zorlu karşılaşmanın da ilk 11'inde olacak. Forma giydiği 18 maçında 9 kez rakip fileleri havalandırmayı başaran 21 yaşındaki futbolcu, bugünkü 90 dakikada kilit rol oynayacak.

GOLLER ONDAN

İstatistikleriyle dikkat çeken Henry Onyekuru, sol kanattan yaptığı bindirmeler, kilit pasları ve şutlarıyla Aslan'ın önemli silahlarından biri olacak.

Terim'in prensi olan Henry Onyekuru, Süper Lig'in gol kralı Mbaye Diagne'nin Trabzonspor'a karşı forma giyeceği karşılaşmada hücum gücüne güç katacak.

'KOSTAS NEREDE MARIO?'

Cimbom'un Marsilya'dan kadrosuna kattığı Kostas Mitroglou'ya mesaj... Marsilya'lı Thauvih ile yeni transfer , 2-1 kazandıkları Dijon maçından sonra Mitroglou'na göndermede bulundu. Instagram'dan yapılan paylaşımda Thauvin, "Hey! Kostas nerede Mario?' diye sormasının ardından ikili gülmeye başlıyor.

ONYE'YE KARŞI ABDÜLKADİR!

2019'un ilk büyük maçı öncesi Trabzonspor'da da gözler Abdülkadir Ömür'de olacak. Bu sezon Süper Lig'de 19 karşılaşmada forma giyen yıldız futbolcu, 4 asist yaparken, yüksek pas yüzdesiyle takımına katkı sağladı.

  1. 10.2.2019
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