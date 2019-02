Fatih Terim'den Kulüpler Birliği'ne gönderme

Taraftarı önünde Trabzonspor 'u 3-1 mağlup eden Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim , karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Diagne'nin penaltı kullanmasıyla ilgili sorulan soruya "Diagne oynarsa o atar penaltıları. Oynamazsa başkaları atar. Diagne varsa attırırız" ifadesini kullanarak cevap veren Terim, takımın ortaya koyduğu futbolla ilgili olarak, "Trabzonspor'un oyun planıyla ilgili yaptığımız analizde, Ndiaye ve Belhanda'yı defansın önündeki boşlukta top almak için görevlendirdik. Böyle bir analiz yapıp görsel olarak seyrettirmiştik. Oyun planımız içinde ikisinin Diagne'ye yaklaşması vardı. Bunu bugün çok büyük oranda uyguladılar. Gol pozisyonu ürettiler, hazırladılar, attılar. Bu görevde göreceğiz bundan böyle. Bu maçta daha bir rahat oldu" dedi.Galatasaray'ın her kulvarda kupaları kazanmak için iddiasının olduğunu söyleyen Fatih Terim, "Galatasaray'ın hiçbir zaman bulunan kupalardan ya da şampiyonluk iddiasından vazgeçtiği söylenemez. Her zaman bütün mevcut hedefleri kazanmak için sahaya çıkar. Dün 14 maç vardı, iddiamız vardı. Bugün 13 maç kaldı ve iddiamız var. Hakemler de insandır, hata yapabilir. Ben 10 maç ceza yerken, " Schalke 'ye de başarılar faksı gönderselerdi" dedim 3 maç yedim, diğerinden 7 maç ceza yedim. Bugün girdiğimiz pozisyonların, oynadığımız futbolun hakkını vermek lazım. Yoksa bize ve takımıma haksızlık olur. 14 tane şut atmışız, 7'si isabetli. 3 puanı hedeflemek başka bir şey, 3 puanı almak başka bir şey. Trabzonspor her an her şeyi yapabilecek oyunculara sahip. Oyuncularım çok pozisyona girdi, onları da tebrik ediyorum" açıklamasını yaptı.

"HER OYUNCUMUZA İHTİYACIMIZ VAR"

Lokomotiv Moskova maçından sonra taraftarlardan bir ricada bulunduğunu hatırlatan Fatih Terim, "Ocak ve temmuz aylarında bazı değişiklikler olacaktır, bize zaman verin demiştim. Ocak ayında ilk adımı attık. İçime sinen, performanslarını görünce kendimi daha iyi hissedeceğim birkaç oyuncumuz katıldı bize. Biz sezon başından beri 3 kulvarda çarpışıyoruz. 30 küsur maç ceza yedik. Emre'nin 4 ayı bulan sakatlığı var. Bunları düşününce 3 kulvarda hala varız. Buradan önemli süreçte elini taşın altına sokan başkan ve yönetime teşekkür ediyorum. Şükrü ve Uğur'a, scout ekibine teşekkür ediyorum. Abdurrahim Albayrak'a ayrı bir parantez açıp teşekkür etmek istiyorum. Özellikle ilk 20 dakikadaki tempomuz müthişti. 76'ya 24 oynanan bir bölüm vardı. Her oyuncuya ihtiyacımız var. Sezon sonuna kadar rotasyon yapabileceğimiz bir kadromuz var, gençlerimiz var. Her geçen gün üstüne koyarak gitmemiz gerekiyor" dedi. Serdar Aziz 'e daha önce teşekkür ettiklerini hatırlatan Terim, "Serdar'a daha önce teşekkür etmiştik, şimdi de Maicon teşekkürü hak ediyor. Hem insan olarak hem de insani olarak kendisine başarılar diliyorum. Oyna dedik oynadı, oynama dedik oynamadık. Bu arkadaşlarla çalışacağız dedik ve kendisi muhteşem bir hareketle gitti. Dolayısıyla kendisine buradan teşekkür etmek istiyorum. Marcao'yla Luyindama'yı uzun süredir seyrediyoruz. Birisi sağ diğeri sol ayaklı. Atletik yapıları çok yüksek seviyede ve topu oyuna çok iyi sokuyorlar. Daha yeni yeni yan yana oynuyorlar, alıştıkça daha da iyi olacak. Teknikleri, atletik yapıları seçim yapmamızda çok önemliydi. Hata yapacaklardır. Bir takım düşünün, her an hücum etmek için çaba sarf ediyor. Bu kadar çok adamla hücum ederken, bazı pozisyonlar vereceksiniz. İnşallah orta sahamızın daha çok bire bir düello kazandığı maçları göreceğiz" diye konuştu.

"İSTİKLAL MARŞI'NIN EN GÜZEL BİZ SÖYLERİZ"

Yabancı sayısının yeniden gündeme gelmesiyle ilgili sorulan soruyu yanıtlayan Fatih Terim, "Yerli yabancı konusunu kim gündeme getiriyorsa, bana göre bir ajandasına bakmak lazım. Ben daha önce fikrimi beyan etmiştim. Yerli yabancı meselesine takılanlar, kupa maçlarında sahaya çıkan yerli oyuncular ve akademimizden çıkan oyunculardan da bahsediyorsa, samimidir. Bizim şans verdiğimiz 11-12 genç oyuncudan aynı oranda bahsediyorlarsa, takdir etmek lazım. Biz İstiklal Marşı'nı kenarda çok güzel söylüyoruz. Hayatımız boyunca Ay-Yıldızı göğsümüzde taktık hizmet ettik. İstiklal Marşı'nı en güzel biz söyleriz, söylemek de yetmez, yürekte yaşamak gerekir" dedi.Hücumda kaybedilen toplana dikkat etmeleri gerektiğini de sözlerine ekleyen Terim, "Öne doğru oynayan Ndiaye ve Belhanda, dönüşlerde sıkıntı yaşadı. Bu kontraları yememeliydik. Bu atakları daha önceden halletmeliyiz. Bugün Trabzon da cezalandırdı, Avrupa sahnesinde de cezalandırırlar. Temasımızı daha yüksek seviyeye almamız lazım. Yediğimiz golde Donk geri geri kaçtı, 2 stoper geriye kaçtı, bacağının arasından geçti Bu hataları en aza indirirsek sıkıntımız çok azalır. Oyunu rakip sahada oynamak isteyen bir Galatasaray var. Bizi tehdit edecek tek unsur, biz hücumdayken kaptıracağımız toptur. O nedenle yapacağımız en önemli şey her atağı sonuçlandırmak olacaktır" ifadelerini kullandı.

TERİM'DEN KENDİSİNE BAŞSAĞLIĞI DİLEYENLERE TEŞEKKÜR

Babası Talat Terim'in cenazesi nedeniyle teşekkür konuşması da yapan Fatih Terim, "Ben bir teşekkür etmek istiyorum. Başsağlığı mesajlarına cevap vermek istiyorum. Bundan sonra yakının kaybeden kimseye 'Kaç yaşındaydı' demeyeceğim. Gidenin yaşı ne olursa olsun, kalanın acısının ne kadar tarifsiz olduğunu anladım. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, devlet büyüklerimize, siyasilerimize, parti liderlerine, iş, spor, akademisyen, medya çalışanı, eski ve yeni yol arkadaşlarıma, Milan ve Fiorentina'ya, tüm kulüplerimize ve özellikle Galatasaray camiasına, başkan ve yönetim kuruluna, beni 72 saat yalnız bırakmayan Abdurrahim Albayrak'a, tüm taraftarlara ve tüm Adanalılar'a, Terim ailesi olarak teşekkür ederim" diyerek sözlerini tamamladı.