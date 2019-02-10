Diagne Galatasaray'a golle 'Merhaba' dedi!
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor karşılaşıyor.
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor karşılaşıyor. Sarı kırmızılı ekibin yeni transferi Diagne de bu maçla birlikte ilk kez Galatasaray formasını sırtına geçirdi.
Süper Lig'in ilk yarısında Kasımpaşa formasıyla 20 gole imza atan yıldız isim, Galatasaray'a transfer olduktan sonra kırmızı kart cezası sebebiyle forma şansı bulamamıştı. Trabzonspor maçında ilk kez Galatasaray için mücadele eden Diagne, bu maçta Aslan adına ilk golüne de imza atmış oldu. Sarı kırmızı ekibin yeni transferi bu golle birlikte ligdeki gol sayısını 21'e çıkarmış oldu.
- 10.2.2019 19:34
- Güncelleme: 10.2.2019 19:38
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Töre’yi affedelim
Toplam 2
Yorum
relaks Yahu arkadaş..NE YAPMIŞ BU GÖKHAN TÖRE? Ne affıdır neyin affıdır..Adam sakatlandı tedavi oldu..ne özürü ne affı yaaa
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Gümüş bekliyor
Toplam 3
Yorum
Vatan Hemen satılsın yerine altyapıdan gelen oyuncu kadrodadır olsun ona verilen şans gençlere verilsin
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Beşiktaş, Bursaspor maçına hazırlanıyor
Toplam 4
Yorum
BJK'li 36'lik Atiba yine ilk 11 ve yine hüsran olacak. Antalya maçi yaniltmasin, artik kosamiyor adamim. ve ortasahaya çagre bulamayan korkak hoca.
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