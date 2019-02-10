Diagne Galatasaray'a golle 'Merhaba' dedi! – Fotomaç – 10 Şubat 2019
10 Şubat 2019, Pazar
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Diagne 'a golle 'Merhaba' dedi!

Diagne Galatasaray'a golle 'Merhaba' dedi!

'in 21. haftasında ile karşılaşıyor.

'in 21. haftasında ile karşılaşıyor. Sarı kırmızılı ekibin yeni transferi Diagne de bu maçla birlikte ilk kez Galatasaray formasını sırtına geçirdi.

Süper Lig'in ilk yarısında formasıyla 20 gole imza atan yıldız isim, Galatasaray'a olduktan sonra kırmızı kart cezası sebebiyle forma şansı bulamamıştı. Trabzonspor maçında ilk kez Galatasaray için mücadele eden Diagne, bu maçta Aslan adına ilk golüne de imza atmış oldu. Sarı kırmızı ekibin yeni transferi bu golle birlikte ligdeki gol sayısını 21'e çıkarmış oldu.

  1. 10.2.2019 19:34
  2. Güncelleme: 10.2.2019 19:38
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