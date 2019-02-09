Fernando yerine Ryan Donk

Hollandalı oyuncu, yarınki karşılaşmada oynaması halinde orta sahada ve ceza sahası çevresinde seken topları toplamakla görevli olacak. Kaptığı topları ise en hızlı şekilde Belhanda ile buluşturmaya çalışacak. Uzun boyu ile hava toplarında oldukça etkili olan tecrübeli futbolcu duran toplarda ise ceza sahasına giderek gol arayacak.

BABAYA DUA VE ÇİÇEK



Fatih Terim dün sabah Adana'da babası Talat Terim'in mezarını ziyaret ederek çiçek bıraktı. Ailesiyle birlikte mezarın başında bir süre dua eden Terim daha sonra İstanbul'a döndü.



EUROCUP MAÇI 20 TL



EuroCup Women Son 8 Turu'nda oynanacak Galatasaray-BLMA maçının biletleri 10 TL'den Biletix'te satışa çıktı. Ahmet Cömert'te 13 Şubat Çarşamba yapılacak maç 20.00'de başlayacak.



BONY: "TEKLİF GELMEDİ"



Wilfried Bony, ara transferde Galatasaray ve Marsilya'dan iddia edildiği gibi resmi bir teklif almadığını açıkladı. Fildişili forvet, Swansea City'den Katar'ın Al Arabi takımına kiralık gitti.



YAZICI'YA ÖNLEM



Galatasaray'a karşı sürekli gol atan Yusuf Yazıcı konusunda savunma uyarıldı. Uzak mesafeden etkili vuruşlar yapabilen Trabzonspor'un genç yıldızına şut fırsatı tanınmayacak. Ceza sahası çevresinde de zorunlu olmadıkça faul yapılmayarak, frikik imkanı verilmeyecek.



SU ŞİŞESİNİ ATAN MEN EDİLSİN!



Sarı-kırmızılı taraftarlar, kupadaki Hatay maçında kırmızı kart gören konuk takım kalecisi Ömer Arıcı'nın başına su şişesi atan taraftarı bulmak için seferber oldu... Sosyal medyada taraftara tepki gösterilirken, "Su şişesini kim attıysa bulunsun ve seyirden men cezası alsın" yorumları yapıldı.



SAVUNMASI ÇÖKTÜ



Benfica'ya Galatasaray maçı öncesi savunmanın banko oyuncularından Jardel'den kötü haber geldi. Sporting Lizbon ile oynanan derbide sakatlanan 32 yaşındaki oyuncunun ligde Nacional maçında kesin olarak oynamayacağı, Galatasaray sınavına da yetişmesinin zor olduğu belirtildi. Jardel'in yanı sıra defansın bir diğer ismi German Conti'nin de sakat olması nedeniyle canı sıkılan teknik patron Bruno Lage'nin Galatasaray karşısında stoper ikilisi olarak Ferro ve Ruben Dias'ı hazırladığı kaydedildi.