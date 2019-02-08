Zafer, hoca için – Fotomaç – 08 Şubat 2019
08 Şubat 2019, Cuma
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Zafer, hoca için

Zafer, hoca için

'ndaki maçında 2. golü atarak takımı rahatlatan , karşılaşmayı için kazanmayı çok istediklerini söyledi.

'ndaki maçında 2. golü atarak takımı rahatlatan , karşılaşmayı için kazanmayı çok istediklerini söyledi. Cezayirli yıldız, maçından da zaferle ayrılarak hocanın yüzünü bir nebze güldürmek istediklerini belirtti.

  1. 8.2.2019
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