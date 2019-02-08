Zafer, hoca için
Türkiye Kupası'ndaki Hatay maçında 2. golü atarak takımı rahatlatan Sofiane Feghouli, karşılaşmayı Fatih Terim için kazanmayı çok istediklerini söyledi.
Türkiye Kupası'ndaki Hatay maçında 2. golü atarak takımı rahatlatan Sofiane Feghouli, karşılaşmayı Fatih Terim için kazanmayı çok istediklerini söyledi. Cezayirli yıldız, Trabzonspor maçından da zaferle ayrılarak hocanın yüzünü bir nebze güldürmek istediklerini belirtti.
- 8.2.2019
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Uslu'dan bombardıman
Toplam 5
Yorum
R... Bazı takımlar VAR a rağmen hala haram yiyebiliyorlar.. O yüzden Fenerbahçeye sallamayın... :)
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Feghouli olmasa
Toplam 1
Yorum
Rıza Yiğit Sayın tuzemen. İki sıfır olmasa galata sarayın işi zordu demiş siniz yazinizda hatayı eleyeme yecekse zaten şampiyon olmasın
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Domagoj Arabistan teklifini reddetti
Toplam 1
Yorum
karakartal karakartalBunu gündem yapıp haberleştirmeniz abe dünya kupasında final oynamış oyuncunun arabistanda ne işi var
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