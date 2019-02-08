Kongo’yu salladı – Fotomaç – 08 Şubat 2019
08 Şubat 2019, Cuma
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’yu salladı

Kongo’yu salladı

Luyindama’nın ikinci maçında bulduğu ilk golü ve göz dolduran performansı ülkesinde ’da yer buldu.

'ın yeni transferi Christian Luyindama, ikinci maçındaki futboluyla beğeni topladı. Maçın 7. dakikasında 'ın kullandığı kornerde harika bir kafa vuruşu yapıp ağları sarsan Kongolu yıldız ülkesinde de yankı uyandırdı. İlk maçına Alanya deplasmanında çıkan ve uyum sorunu yaşadığı gözlenen Luyindama'nın Hatay karşısında yeni partneri Marcao ile daha çok iletişim kurması ve pozitif futbolu alkış topladı. 25 yaşındaki stoperin oyunu ülkesinde de övgüyle bahsedildi. Luyindama'nın, teknik direktör tarafından çok istendiği ve İmparator'un yeni prensi olduğu ifade edildi.

DAHA İYİ OLACAĞIZ
Luyindama'nın Marcao ile zaman geçirdikçe çok daha iyi bir ikili olacağını açıkladı. Yıldız stoper, taraftarla bütünleşmenin önemine de değindi.

  1. 8.2.2019
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