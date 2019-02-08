Gümüş bekliyor – Fotomaç – 08 Şubat 2019
08 Şubat 2019, Cuma
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Gümüş bekliyor

Gümüş bekliyor

Hatay maçında ıslıklanan 'e 'dan talipler olduğu öğrenildi.

Hatay maçında ıslıklanan 'e 'dan talipler olduğu öğrenildi. Sezon sonu kontratı bitecek gurbetçi futbolcunun gelen teklifleri ile görüşmeden yanıtlamayacağı öğrenildi. 25 yaşındaki futbolcuyu; H. , W. Bremen ve Hoffenheim takip ediyor.

  1. 8.2.2019
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