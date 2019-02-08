Gümüş bekliyor
Hatay maçında ıslıklanan Sinan Gümüş'e Almanya'dan talipler olduğu öğrenildi.
Hatay maçında ıslıklanan Sinan Gümüş'e Almanya'dan talipler olduğu öğrenildi. Sezon sonu kontratı bitecek gurbetçi futbolcunun gelen teklifleri Fatih Terim ile görüşmeden yanıtlamayacağı öğrenildi. 25 yaşındaki futbolcuyu; H. Berlin, W. Bremen ve Hoffenheim takip ediyor.
- 8.2.2019
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Uslu'dan bombardıman
Toplam 5
Yorum
R... Bazı takımlar VAR a rağmen hala haram yiyebiliyorlar.. O yüzden Fenerbahçeye sallamayın... :)
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Feghouli olmasa
Toplam 1
Yorum
Rıza Yiğit Sayın tuzemen. İki sıfır olmasa galata sarayın işi zordu demiş siniz yazinizda hatayı eleyeme yecekse zaten şampiyon olmasın
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Domagoj Arabistan teklifini reddetti
Toplam 1
Yorum
karakartal karakartalBunu gündem yapıp haberleştirmeniz abe dünya kupasında final oynamış oyuncunun arabistanda ne işi var
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