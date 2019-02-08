Gümüş bekliyor

Hatay maçında ıslıklanan Sinan Gümüş'e Almanya'dan talipler olduğu öğrenildi. Sezon sonu kontratı bitecek gurbetçi futbolcunun gelen teklifleri Fatih Terim ile görüşmeden yanıtlamayacağı öğrenildi. 25 yaşındaki futbolcuyu; H. Berlin, W. Bremen ve Hoffenheim takip ediyor.