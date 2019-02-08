Benfica da galip – Fotomaç – 08 Şubat 2019
08 Şubat 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

da galip

Benfica da galip

Aslan'ın 'ndeki rakibi , yarı finalinde ile karşılaştı.

Aslan'ın 'ndeki rakibi , yarı finalinde ile karşılaştı. Rakibini 2-1 geçen Benfica'nın gollerini 16'da Gabriel, 64'te kendi kalesine Ilori attı. Rövanş 3 Nisan'da oynanacak. İlk Galatasaray-Benfica maçı ise 14 Şubat'ta yapılacak.

  1. 8.2.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Benfica da galip haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN