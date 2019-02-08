Benfica da galip
Aslan'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Benfica, Portekiz Kupası yarı finalinde Sporting Lisbon ile karşılaştı.
Aslan'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Benfica, Portekiz Kupası yarı finalinde Sporting Lisbon ile karşılaştı. Rakibini 2-1 geçen Benfica'nın gollerini 16'da Gabriel, 64'te kendi kalesine Ilori attı. Rövanş 3 Nisan'da oynanacak. İlk Galatasaray-Benfica maçı ise 14 Şubat'ta yapılacak.
- 8.2.2019
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Uslu'dan bombardıman
Toplam 5
Yorum
R... Bazı takımlar VAR a rağmen hala haram yiyebiliyorlar.. O yüzden Fenerbahçeye sallamayın... :)
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Feghouli olmasa
Toplam 1
Yorum
Rıza Yiğit Sayın tuzemen. İki sıfır olmasa galata sarayın işi zordu demiş siniz yazinizda hatayı eleyeme yecekse zaten şampiyon olmasın
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Domagoj Arabistan teklifini reddetti
Toplam 1
Yorum
karakartal karakartalBunu gündem yapıp haberleştirmeniz abe dünya kupasında final oynamış oyuncunun arabistanda ne işi var
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