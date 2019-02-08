Baba Terim’e son veda

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in babası Talat Terim, dün son yolculuğuna uğurlandı. Bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Talat Terim'in cenazesinde Terim ailesini sevenleri yalnız bırakmadı. 94 yaşında vefat eden Talat Terim'in cenaze törenine yüzlerce isim katıldı. Sarı-kırmızılı takım özel uçakla Adana'ya gelerek hocalarına kötü gününde destek oldu. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Fatih Terim'e taziye ziyaretinde bulundu ve cenaze namazına katıldı. Fatİh Terim'in acı gününde spor camiasından birçok isim yanındaydı. G.Saray eski başkanı Dursun Özbek, Rıdvan Dilmen, Hami Mandıralı, Tamer Tuna, Tolunay Kafkas, Nedim Yiğit, sarı kırmızılı idareci Metin Karakaya ile Sedat Vanizör, eski yöneticiler Yurdaşen Karahasan, Celal Gürcan, Alper Üner, Milli Takımlar Müdürü Hüseyin Coşkun yer aldı.



BAŞKAN ERDOĞAN RAHMET DİLEDİ

Talat Terim'in cenazesinde AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de yer aldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılamadığını fakat taziyelerini ilettiğini kaydetti. İl Müftüsü Hasan Çınar'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından konuşan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Terim ailesine başsağlığı diledi. Çelik, "Talat amcamıza Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Sayın Cumhurbaşkanımızın rahmet dileklerini iletiyoruz. 'Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun' diyorlar. Talat amcamız bizim çocukluğumuzda da bizi futbola teşvik ederdi, bize antrenörlük yapardı. Bizde de emeği var. Allah gani gani rahmet eylesin. Cumhurbaşkanımız başsağlığı dileklerini Terim ailesine iletti" ifadelerini kullandı.



İDOLÜM BABAMDI

Fatih Terim'in babası hakkında geçmiş dönemde verdiği bir röportaj akıllara geldi. Terim, Nebil Özgentürk'ün "Adanalı-Fatih Terim Efsanesi" isimli belgeselde babası için; "Benim idol aramama gerek yok. Babam benim idolümdü. Bir ayağı engelli olmasına rağmen bizi hiç kimseye muhtaç etmemiş. Bu çok büyük bir başarı" sözlerini kullanmıştı.



MEZARA KENDİSİ KOYDU

Fatih Terim'in babası Talat Terim'in cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığına götürüldü. Fatih Terim, burada hazırlanan mezara inerek, görevliler tarafından indirilen babasının cenazesini aldı. Terim, cenazeyi mezarın içine kendisi bıraktı. Talat Terim'in cenazesi, gözyaşları arasında toprağa verildi.



ADANA DEMİR TAM KADRO GELDİ

Fatih Terim'in eski takımı Adana Demirspor da teknik direktör Ümit Özat ve futbolcularıyla Talat Terim'in cenazesine katıldı. Sarı kırmızılı takımda kadro dışı olan Eren Derdiyok'un da katılımı dikkat çekti.



TAZİYELER KABUL EDİLDİ

Fatih Terim ve ailesi, Asri Mezarlığı'nda yapılan cenaze töreninde taziyeleri kabul etti. Sarı kırmızılı kulübün 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak ile birlikte eski yöneticiler Haldun Üstünel ve Fatih Gökşen de cenazeye katıldı. Terim'in yardımcılarından Hasan Şaş, Ümit Davala, Necati Ateş ve teknik direktör Mesut Bakkal da Terim'e taziye dileklerini iletti.



GOMIS VE MELO UNUTMADI

Terim'in eski öğrencileri Felipe Melo ile Bafetimbi Gomis sosyal medya hesaplarından hocaları için taziye mesajı yolladı. Galatasaray'dan ayrılıp Fenerbahçe'nin yolunu tutan Serdar Aziz de başsağlığı diledi.



GÜMÜŞDAĞ CENAZEDEYDİ

Transfer döneminde Galatasaray hakkında konuşan ve "Bize bariyer yok" diyerek gönderme yapan Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, cenazeye katıldı. Terim'in Göztepe maçı sonrasında, "Herkes kendi işine baksın" dediği Gümüşdağ, Adana'ya gelerek başsağlığı diledi.



DEMİRÖREN İLE TOKALAŞTI

TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Terim ile arasında esen soğuk rüzgara rağmen cenazeye katıldı. Demirören'in, beraberinde siyasetçi Mehmet Ağar ile birlikte Adana'ya geldiği öğrenildi.



'HAKKIMI HELAL ETTİM'

Fatih Terim'in kızı Buse Terim, dedesi Talat Terim'e duygu dolu bir veda mesajı paylaştı. Buse Terim, "Seni tanıma fırsatı bulmuş herkes buradaydı bugün... Ne mutlu sana, öyle kalabalık gittin ki... Sana son duamı ederken ne hakkım varsa helal ettim sen gibi" diye yazdı.