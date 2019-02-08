Anderlecht vazgeçmedi
Transferin son gününde Anderlecht'e transferi olumsuz sonuçlanan Yunus Akgün'le ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.
Transferin son gününde Anderlecht'e transferi olumsuz sonuçlanan Yunus Akgün'le ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Belçika ekibinin, genç futbolcuyu halen takip ettiği ve sezon sonunda bu transferi rötarlı da olsa gerçekleştirmek istediği belirtildi. Anderlecht'in mayıs ayında yeniden Galatasaray'ın kapısını çalması bekleniyor.
MENAJERİNİ DEĞİŞTİRDİ
Galatasaray ve Anderlecht, 3.5 milyon euro bonservis ve bir sonraki satışından yüzde 30 pay karşılığında anlaşmaya varmıştı. Ancak Yunus Akgün'ün menajeri Mike Stevic'in 1 milyon euro'luk komisyon talebi işleri bozmuştu. Bu gelişmenin ardından Yunus Stevic ile anlaşmasını feshetmiş ve Hasan Anıl Eken ile anlaşmıştı.
- 8.2.2019
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Uslu'dan bombardıman
Toplam 5
Yorum
R... Bazı takımlar VAR a rağmen hala haram yiyebiliyorlar.. O yüzden Fenerbahçeye sallamayın... :)
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Feghouli olmasa
Toplam 1
Yorum
Rıza Yiğit Sayın tuzemen. İki sıfır olmasa galata sarayın işi zordu demiş siniz yazinizda hatayı eleyeme yecekse zaten şampiyon olmasın
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Domagoj Arabistan teklifini reddetti
Toplam 1
Yorum
karakartal karakartalBunu gündem yapıp haberleştirmeniz abe dünya kupasında final oynamış oyuncunun arabistanda ne işi var
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