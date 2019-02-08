Anderlecht vazgeçmedi – Fotomaç – 08 Şubat 2019
08 Şubat 2019, Cuma
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vazgeçmedi

Anderlecht vazgeçmedi

Transferin son gününde 'e transferi olumsuz sonuçlanan 'le ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.

Transferin son gününde 'e transferi olumsuz sonuçlanan 'le ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. ekibinin, genç futbolcuyu halen takip ettiği ve sezon sonunda bu transferi rötarlı da olsa gerçekleştirmek istediği belirtildi. Anderlecht'in mayıs ayında yeniden 'ın kapısını çalması bekleniyor.

MENAJERİNİ DEĞİŞTİRDİ
Galatasaray ve Anderlecht, 3.5 milyon euro bonservis ve bir sonraki satışından yüzde 30 pay karşılığında anlaşmaya varmıştı. Ancak Yunus Akgün'ün menajeri Mike Stevic'in 1 milyon euro'luk komisyon talebi işleri bozmuştu. Bu gelişmenin ardından Yunus Stevic ile anlaşmasını feshetmiş ve Hasan Anıl Eken ile anlaşmıştı.

  1. 8.2.2019
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