Alan kiralandı – Fotomaç – 08 Şubat 2019
08 Şubat 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

Alan kiralandı

Alan kiralandı

döneminin en çok konuşulan ismi , G. 'den 'ye kiralandı.

döneminin en çok konuşulan ismi , G. 'den 'ye kiralandı. 29 yaşındaki Brezilyalı yıldızın kariyerine 'de devam etmek istediği belirtildi. , Alan'ı bitiremeyince Mbaye Diagne ve Kostas Mitroglou'nu getirmişti.

  1. 8.2.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Alan kiralandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN