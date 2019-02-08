Alan kiralandı

Transfer döneminin en çok konuşulan ismi Alan Carvalho, G. Evergrande'den Tianjin Tianhai'ye kiralandı. 29 yaşındaki Brezilyalı yıldızın kariyerine Çin'de devam etmek istediği belirtildi. Galatasaray, Alan'ı bitiremeyince Mbaye Diagne ve Kostas Mitroglou'nu getirmişti.