Alan kiralandı
Transfer döneminin en çok konuşulan ismi Alan Carvalho, G. Evergrande'den Tianjin Tianhai'ye kiralandı.
Transfer döneminin en çok konuşulan ismi Alan Carvalho, G. Evergrande'den Tianjin Tianhai'ye kiralandı. 29 yaşındaki Brezilyalı yıldızın kariyerine Çin'de devam etmek istediği belirtildi. Galatasaray, Alan'ı bitiremeyince Mbaye Diagne ve Kostas Mitroglou'nu getirmişti.
- 8.2.2019
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Uslu'dan bombardıman
Toplam 5
Yorum
R... Bazı takımlar VAR a rağmen hala haram yiyebiliyorlar.. O yüzden Fenerbahçeye sallamayın... :)
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Feghouli olmasa
Toplam 1
Yorum
Rıza Yiğit Sayın tuzemen. İki sıfır olmasa galata sarayın işi zordu demiş siniz yazinizda hatayı eleyeme yecekse zaten şampiyon olmasın
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Domagoj Arabistan teklifini reddetti
Toplam 1
Yorum
karakartal karakartalBunu gündem yapıp haberleştirmeniz abe dünya kupasında final oynamış oyuncunun arabistanda ne işi var
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