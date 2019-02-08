14 günde 5 hayati maç
Trabzonspor maçıyla başlayacak kritik bir sürece girecek olan Galatasaray, 14 günde 5 hayati maça çıkacak.
Trabzonspor maçıyla başlayacak kritik bir sürece girecek olan Galatasaray, 14 günde 5 hayati maça çıkacak. Galatasaray, derbinin ardından Benfica'yı ağırlayacak. Kasımpaşa ile deplasmanda oynadıktan sonra Portekiz'e deplasmana gidecek. Ardından 10 Şubat'ta Trabzonspor maçıyla başlayacak maraton 24 Şubat'ta Akhisarspor maçıyla sona erecek.
- 8.2.2019
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Uslu'dan bombardıman
Toplam 5
Yorum
R... Bazı takımlar VAR a rağmen hala haram yiyebiliyorlar.. O yüzden Fenerbahçeye sallamayın... :)
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Feghouli olmasa
Toplam 1
Yorum
Rıza Yiğit Sayın tuzemen. İki sıfır olmasa galata sarayın işi zordu demiş siniz yazinizda hatayı eleyeme yecekse zaten şampiyon olmasın
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Domagoj Arabistan teklifini reddetti
Toplam 1
Yorum
karakartal karakartalBunu gündem yapıp haberleştirmeniz abe dünya kupasında final oynamış oyuncunun arabistanda ne işi var
14 günde 5 hayati maç haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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