14 günde 5 hayati maç – Fotomaç – 08 Şubat 2019
08 Şubat 2019, Cuma
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5 hayati maç

14 günde 5 hayati maç

maçıyla başlayacak kritik bir sürece girecek olan , 5 hayati maça çıkacak.

maçıyla başlayacak kritik bir sürece girecek olan , 5 hayati maça çıkacak. Galatasaray, derbinin ardından 'yı ağırlayacak. ile deplasmanda oynadıktan sonra Portekiz'e deplasmana gidecek. Ardından 10 'ta Trabzonspor maçıyla başlayacak maraton 24 Şubat'ta Akhisarspor maçıyla sona erecek.

  1. 8.2.2019
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