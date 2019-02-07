Galatasaray'da büyük tasarruf
07 Şubat 2019, Perşembe
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'da büyük tasarruf

Galatasaray'da büyük tasarruf

'da 9 futbolcunun sözleşmesi sezon sonu bitiyor. Ciddi rahatlama olacak.

Aslan'da sezon sonu 9 oyuncunun sözleşmesi sona eriyor. Sarı kırmızılıların maaş yükü bu 9 oyuncunun maaş sürelerinin bitimiyle birlikte 13.5 milyon euro rahatlayacak.

ve yönetimi Martin Linnes dışındaki isimlerle sözleşme uzatmayı düşünmüyor. 'ün durumu ise göstereceği performansa bağlı olacak.

ve Muğdat'ın sözleşmelerinde artı 1 yıllık opsiyon bulunurken Cimbom bunu da kullanmak istemiyor.

Sözleşmesi biten oyuncular arasında en çok dikkat çeken isim 2.95 milyon euro'luk kazancıyla ile de yeni sözleşme düşünülmüyor.

Kadro dışı bırakılan 2.15 milyon euro, kiralık olarak gelen Badou Ndiaye 2.7 milyon euro, Henry Onyekuru 1.2 milyon euro, 3.76 milyon TL kazanıyor.

  1. 7.2.2019
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