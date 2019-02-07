Galatasaray'da büyük tasarruf

Aslan'da sezon sonu 9 oyuncunun sözleşmesi sona eriyor. Sarı kırmızılıların maaş yükü bu 9 oyuncunun maaş sürelerinin bitimiyle birlikte 13.5 milyon euro rahatlayacak.



Mustafa Cengiz ve yönetimi Martin Linnes dışındaki isimlerle sözleşme uzatmayı düşünmüyor. Sinan Gümüş'ün durumu ise göstereceği performansa bağlı olacak.



Ryan Donk ve Muğdat'ın sözleşmelerinde artı 1 yıllık opsiyon bulunurken Cimbom bunu da kullanmak istemiyor.



Sözleşmesi biten oyuncular arasında en çok dikkat çeken isim 2.95 milyon euro'luk kazancıyla Selçuk İnan ile de yeni sözleşme düşünülmüyor.



Kadro dışı bırakılan Eren Derdiyok 2.15 milyon euro, kiralık olarak gelen Badou Ndiaye 2.7 milyon euro, Henry Onyekuru 1.2 milyon euro, Semih Kaya 3.76 milyon TL kazanıyor.