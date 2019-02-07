Galatasaray'da büyük tasarruf
Galatasaray'da 9 futbolcunun sözleşmesi sezon sonu bitiyor. Ciddi rahatlama olacak.
Aslan'da sezon sonu 9 oyuncunun sözleşmesi sona eriyor. Sarı kırmızılıların maaş yükü bu 9 oyuncunun maaş sürelerinin bitimiyle birlikte 13.5 milyon euro rahatlayacak.
Mustafa Cengiz ve yönetimi Martin Linnes dışındaki isimlerle sözleşme uzatmayı düşünmüyor. Sinan Gümüş'ün durumu ise göstereceği performansa bağlı olacak.
Ryan Donk ve Muğdat'ın sözleşmelerinde artı 1 yıllık opsiyon bulunurken Cimbom bunu da kullanmak istemiyor.
Sözleşmesi biten oyuncular arasında en çok dikkat çeken isim 2.95 milyon euro'luk kazancıyla Selçuk İnan ile de yeni sözleşme düşünülmüyor.
Kadro dışı bırakılan Eren Derdiyok 2.15 milyon euro, kiralık olarak gelen Badou Ndiaye 2.7 milyon euro, Henry Onyekuru 1.2 milyon euro, Semih Kaya 3.76 milyon TL kazanıyor.
- 7.2.2019
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Trabzonspor'da genç kaleciler güven veriyor
Toplam 1
Yorum
kadir helal olsun bütün takımlara örnek olsun
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Japonlar takipte
Toplam 2
Yorum
1903 Japon'sa iyidir, doğrudur, dürüsttür, çaliskandir.
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Ben Beşiktaşlıyım
Toplam 4
Yorum
Karakartal1903 Senin yaptığını gerçek Bjklı yapmaz... Daha sezon başı Bjkla transfer iddaaların söz konusuyken yalanladın... Tabzona yaranmak için...
Galatasaray'da büyük tasarruf haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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