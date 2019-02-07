Galatasaray PFDK'ya sevk edildi
Galatasaray, Hatayspor maçında yaşanan saha olayları nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.
Hukuk Müşavirliği'nce 07.02.2019 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.
GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 06.02.2019 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-HATAYSPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
- 7.2.2019 17:03
- Güncelleme: 7.2.2019 17:14
-
Uslu'dan bombardıman
Toplam 5
Yorum
R... Bazı takımlar VAR a rağmen hala haram yiyebiliyorlar.. O yüzden Fenerbahçeye sallamayın... :)
-
Feghouli olmasa
Toplam 1
Yorum
Rıza Yiğit Sayın tuzemen. İki sıfır olmasa galata sarayın işi zordu demiş siniz yazinizda hatayı eleyeme yecekse zaten şampiyon olmasın
-
Domagoj Arabistan teklifini reddetti
Toplam 1
Yorum
karakartal karakartalBunu gündem yapıp haberleştirmeniz abe dünya kupasında final oynamış oyuncunun arabistanda ne işi var
Galatasaray PFDK'ya sevk edildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.