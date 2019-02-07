Galatasaray PFDK'ya sevk edildi
07 Şubat 2019, Perşembe
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'ya sevk edildi

Galatasaray PFDK'ya sevk edildi

, Hatayspor maçında yaşanan saha olayları nedeniyle 'ya sevk edildi.

Türkiye Federasyonu'ndan yapılan açıklama şöyle;

Hukuk Müşavirliği'nce 07.02.2019 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.

GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 06.02.2019 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-HATAYSPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

  1. 7.2.2019 17:03
  2. Güncelleme: 7.2.2019 17:14
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