Galatasaray Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin 'yabancı' kavgası
Ezeli rakipler yabancı sınırı için yine karşı karşıya geldi. Beşiktaş ve Fenerbahçe kuralın değişmesini istiyor, Galatasaray ‘devam’ diyor.
Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye karşı... Birçok alanda birbirlerine rakip olan Türkiye'nin 3 büyük takımı, bu kez yabancı sınırı nedeniyle görüş anlaşmazlığına düştü. Bir süre önce alınan bir kararla Süper Lig'deki yabancı sınırlamasının masaya yatırılması kararlaştırıldı. TFF ve Kulüpler Birliği bu konuları önce kendi arasında, sonrada yapılacak bir toplantıda masaya yatıracak. Yabancı sınırı gelmesini isteyenlerin başında F.Bahçe ile Beşiktaş geliyor. Yabancı sınırının aynen devam etmesini isteyenlerin başını ise G.Saray çekiyor. İki taraf da gerekçelerini TFF'yle paylaştı ve gözler çıkacak karara çevrildi.
DENEME SÜRESi BiTiYOR
Yabancı sınırı teknik direktör Fatih Terim'in de desteği ile 14'e çıkarılmıştı. O dönemde tecrübeli hoca, "4 sene deneyelim. Ondan sonra durumu masaya yatırır, yeniden müzakere ederiz" demişti. Bu sezonun bitimiyle yabancı kuralının deneme süresi bitecek. Bu karar üzerinden gidilerek yeni kural netleşecek.
- 7.2.2019
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Trabzonspor'da genç kaleciler güven veriyor
Toplam 1
Yorum
kadir helal olsun bütün takımlara örnek olsun
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Japonlar takipte
Toplam 2
Yorum
1903 Japon'sa iyidir, doğrudur, dürüsttür, çaliskandir.
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Ben Beşiktaşlıyım
Toplam 4
Yorum
Karakartal1903 Senin yaptığını gerçek Bjklı yapmaz... Daha sezon başı Bjkla transfer iddaaların söz konusuyken yalanladın... Tabzona yaranmak için...
Galatasaray Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin 'yabancı' kavgası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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