Galatasaray Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin 'yabancı' kavgası
07 Şubat 2019, Perşembe
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ve 'nin 'yabancı' kavgası

Galatasaray Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin 'yabancı' kavgası

Ezeli rakipler yabancı sınırı için yine karşı karşıya geldi. ve kuralın değişmesini istiyor, ‘devam’ diyor.

, ve 'ye karşı... Birçok alanda birbirlerine rakip olan Türkiye'nin 3 büyük takımı, bu kez yabancı sınırı nedeniyle görüş anlaşmazlığına düştü. Bir süre önce alınan bir kararla 'deki yabancı sınırlamasının masaya yatırılması kararlaştırıldı. ve Kulüpler Birliği bu konuları önce kendi arasında, sonrada yapılacak bir toplantıda masaya yatıracak. Yabancı sınırı gelmesini isteyenlerin başında F.Bahçe ile Beşiktaş geliyor. Yabancı sınırının aynen devam etmesini isteyenlerin başını ise G.Saray çekiyor. İki taraf da gerekçelerini TFF'yle paylaştı ve gözler çıkacak karara çevrildi.


DENEME SÜRESi BiTiYOR

Yabancı sınırı teknik direktör 'in de desteği ile 14'e çıkarılmıştı. O dönemde tecrübeli hoca, "4 sene deneyelim. Ondan sonra durumu masaya yatırır, yeniden müzakere ederiz" demişti. Bu sezonun bitimiyle yabancı kuralının deneme süresi bitecek. Bu karar üzerinden gidilerek yeni kural netleşecek.

  1. 7.2.2019
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