Bakan Kasapoğlu'ndan Fatih Terim'e taziye ziyareti
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, babası vefat eden Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e taziye ziyaretinde bulundu
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, babası Talat Terim'i kaybeden Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e taziye ziyaretinde bulundu.
Bakan Kasapoğlu, beraberindeki AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu ve Adana Valisi Mahmut Demirtaş ile Terim ve ailesini, taziyeleri kabul ettikleri kentteki bir otelde ziyaret etti.
Fatih Terim ile bir süre görüşen Kasapoğlu, başsağlığı dileğinde bulundu.
Kasapoğlu ve Sarıeroğlu daha sonra Adana Valiliğine geçerek, Vali Demirtaş ile makamında görüşme gerçekleştirdi.
- 7.2.2019 10:41
- Güncelleme: 7.2.2019 10:53
-
Fabian, ABD’ye gidiyor
Toplam 1
Yorum
FB li Bize ne Fabiandan, nereye gittiğinden kapı komşumuz mu?isterse marsa gitsin.
-
Uslu'dan bombardıman
Toplam 1
Yorum
FB Siz hiç konuşmayın. Klübü batıran grupsunuz. Gulianoyu araplardan başka isteyen yok.souzada öle.sanki avrupa devleri 20şer milyon verdi.
-
Galatasaray Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin 'yabancı' kavgası
Toplam 1
Yorum
KUŞLAR galatasarayın önüne taş koymakta birebirsiniz yine gs korkusu saldı size kuşlar
Bakan Kasapoğlu'ndan Fatih Terim'e taziye ziyareti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.