Bakan Kasapoğlu'ndan Fatih Terim'e taziye ziyareti
07 Şubat 2019, Perşembe
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'ndan 'e taziye ziyareti

Bakan Kasapoğlu'ndan Fatih Terim'e taziye ziyareti

Gençlik ve , babası vefat eden Terim'e taziye ziyaretinde bulundu

Gençlik ve , babası Talat Terim'i kaybeden Terim'e taziye ziyaretinde bulundu.

, beraberindeki Genel Başkan Yardımcısı ve Valisi Mahmut Demirtaş ile Terim ve ailesini, taziyeleri kabul ettikleri kentteki bir otelde ziyaret etti.

ile bir süre görüşen Kasapoğlu, başsağlığı dileğinde bulundu.

Kasapoğlu ve Sarıeroğlu daha sonra Adana Valiliğine geçerek, Vali Demirtaş ile makamında görüşme gerçekleştirdi.

  1. 7.2.2019 10:41
  2. Güncelleme: 7.2.2019 10:53
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