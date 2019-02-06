Mbaye Diagne’nin cezası bitti
06 Şubat 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

’nin cezası bitti

Mbaye Diagne’nin cezası bitti

’ın yeni transferi , ’dan kalan men cezasını Hatayspor karşısında tamamladı. Diagne, hafta sonu ligde oynanacak olan karşılaşmasında oynayabilecek.

'ın 'dan yeni transferi golcü futbolcu , sarı-kırmızılı formayı giymek için gün sayıyor. 27 yaşındaki futbolcu, Kasımpaşa'nın 'nda Aytemiz Alanyaspor ile yaptığı Son 16 Turu ilk maçından kırmızı kart görerek, 4 maç men cezası almıştı. Bu cezaların ikisini lacivert-beyazlılarda çeken Senegalli futbolcu, kalan iki maç cezasını da sarı-kırmızılılarda tamamladı.
Galatasaray'ın Hatayspor ile oynadığı Ziraat Türkiye Kupası maçında cezasını tamamlayan Mbaye Diagne, ligin 21. haftasında Stadyumu'nda oynanacak olan müsabakasında görev verilmesi halinde sahadaki yerini alabilecek.

  1. 6.2.2019 23:10
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Mbaye Diagne’nin cezası bitti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN