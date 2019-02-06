Kupa beyi Galatasaray sahnede!
06 Şubat 2019, Çarşamba
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Kupa beyi sahnede!

Kupa beyi Galatasaray sahnede!

, bu akşam saat 20:30'da Hatayspor'u konuk edecek.

'nı 17 kez müzesine götürerek bu alanda zirvede olan , çeyrek finalde Spor Toto 1. Lig ekibi Hatayspor'u ağırlıyor. Saat 20.30'da başlayacak müsabaka A2'den naklen yayınlanacak. Teknik direktör 'in yedek isimlere şans vermesi bekleniyor. Ayrıca sakatlığı geçen Emre Akbaba'nın da uzun bir aradan sonra kulübede olması bekleniyor.

BAŞAKŞEHİR'İ 4-1'LE ELEDİ

Kupada üçüncü turdan itibaren mücadele eden Hatayspor, Erok ve Fethiye'yi eleyerek 5. tura yükseldi. Ardından Gençlerbirliği'ni saf dışı bırakan bordo-beyazlı ekip, 'i de (0-1 ve 4-1) kupanın dışına iterek büyük bir sürprize imza attı.

CEZASI BİTİYOR

Aslan'ın yeni transferi Mbaye Diagne'nin eski takımı 'dan kalan cezası Hatayspor maçıyla sona eriyor. Senegalli yıldız, ligdeki derbisinde kadroda olabilecek.

  1. 6.2.2019
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