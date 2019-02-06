Kupa beyi Galatasaray sahnede!
Galatasaray, bu akşam saat 20:30'da Hatayspor'u konuk edecek.
Ziraat Türkiye Kupası'nı 17 kez müzesine götürerek bu alanda zirvede olan Galatasaray, çeyrek finalde Spor Toto 1. Lig ekibi Hatayspor'u ağırlıyor. Saat 20.30'da başlayacak müsabaka A2'den naklen yayınlanacak. Teknik direktör Fatih Terim'in yedek isimlere şans vermesi bekleniyor. Ayrıca sakatlığı geçen Emre Akbaba'nın da uzun bir aradan sonra kulübede olması bekleniyor.
BAŞAKŞEHİR'İ 4-1'LE ELEDİ
Kupada üçüncü turdan itibaren mücadele eden Hatayspor, Erok ve Fethiye'yi eleyerek 5. tura yükseldi. Ardından Gençlerbirliği'ni saf dışı bırakan bordo-beyazlı ekip, Başakşehir'i de (0-1 ve 4-1) kupanın dışına iterek büyük bir sürprize imza attı.
CEZASI BİTİYOR
Aslan'ın yeni transferi Mbaye Diagne'nin eski takımı Kasımpaşa'dan kalan cezası Hatayspor maçıyla sona eriyor. Senegalli yıldız, ligdeki Trabzon derbisinde kadroda olabilecek.
- 6.2.2019
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Yıldızlar parlıyor
Toplam 2
Yorum
SAVAŞ HOCA ORTASAHA AĞIRLIKLI TAKIM DİYORSA1-KARIUS2-GÖKHAN3-VİDA4-MIRIN5-ADRİANO6-ATİBA7-DORUKAN8-MEDEL-9-LJAJIC10-KAGAWA11-BURAK OLMALI LENS GEÇ
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Eskişehirspor'un ayak sesleri
Toplam 1
Yorum
Ahmet Kahraman Türk futbolunda ilk devrim yapan kulüp olan ESES inşallah tez zamanda toparlanacaktır.
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İmza şov
Toplam 1
Yorum
cascan Bu imzaları alt yapıdan yetiştireceğimiz oyuncularımıza attıralım inşallah.Altyapıya yönelinmezse çoğu kulübün kapısına kilit vurulacak
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