Kupa beyi Galatasaray sahnede!

Ziraat Türkiye Kupası'nı 17 kez müzesine götürerek bu alanda zirvede olan Galatasaray, çeyrek finalde Spor Toto 1. Lig ekibi Hatayspor'u ağırlıyor. Saat 20.30'da başlayacak müsabaka A2'den naklen yayınlanacak. Teknik direktör Fatih Terim'in yedek isimlere şans vermesi bekleniyor. Ayrıca sakatlığı geçen Emre Akbaba'nın da uzun bir aradan sonra kulübede olması bekleniyor.

BAŞAKŞEHİR'İ 4-1'LE ELEDİ



Kupada üçüncü turdan itibaren mücadele eden Hatayspor, Erok ve Fethiye'yi eleyerek 5. tura yükseldi. Ardından Gençlerbirliği'ni saf dışı bırakan bordo-beyazlı ekip, Başakşehir'i de (0-1 ve 4-1) kupanın dışına iterek büyük bir sürprize imza attı.

CEZASI BİTİYOR



Aslan'ın yeni transferi Mbaye Diagne'nin eski takımı Kasımpaşa'dan kalan cezası Hatayspor maçıyla sona eriyor. Senegalli yıldız, ligdeki Trabzon derbisinde kadroda olabilecek.