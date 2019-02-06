Galatasaray'da Mariano şoku

17. hafta'da oynanan Sivasspor maçında oyuncusunun 40. kez Galatasaray formasını giydiğini belirterek, 250 bin euro'luk bonus ödemesinin yapılmasını talep etti. Devler Ligi için 250 bin euro'luk prim ödemesinin ne zaman yapılacağını da sorguladı.



TRABZON MAÇINA YETİŞMEYECEK



Sağ alt arka adale grubunda darbeye bağlı zorlanma ve kanama tespit edilen Mariano'nun Trabzonspor maçında oynamasının zor olduğu bildirildi. Fernando ve Sinan Gümüş de cezaları nedeniyle hafta sonunda forma giyemeyecek.