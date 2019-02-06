Galatasaray'da Mariano şoku
Mariano'nun menajeri Galatasaray’ın kapısına dayandı.
17. hafta'da oynanan Sivasspor maçında oyuncusunun 40. kez Galatasaray formasını giydiğini belirterek, 250 bin euro'luk bonus ödemesinin yapılmasını talep etti. Devler Ligi için 250 bin euro'luk prim ödemesinin ne zaman yapılacağını da sorguladı.
TRABZON MAÇINA YETİŞMEYECEK
Sağ alt arka adale grubunda darbeye bağlı zorlanma ve kanama tespit edilen Mariano'nun Trabzonspor maçında oynamasının zor olduğu bildirildi. Fernando ve Sinan Gümüş de cezaları nedeniyle hafta sonunda forma giyemeyecek.
- 6.2.2019
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Yıldızlar parlıyor
Toplam 2
Yorum
SAVAŞ HOCA ORTASAHA AĞIRLIKLI TAKIM DİYORSA1-KARIUS2-GÖKHAN3-VİDA4-MIRIN5-ADRİANO6-ATİBA7-DORUKAN8-MEDEL-9-LJAJIC10-KAGAWA11-BURAK OLMALI LENS GEÇ
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Eskişehirspor'un ayak sesleri
Toplam 1
Yorum
Ahmet Kahraman Türk futbolunda ilk devrim yapan kulüp olan ESES inşallah tez zamanda toparlanacaktır.
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İmza şov
Toplam 1
Yorum
cascan Bu imzaları alt yapıdan yetiştireceğimiz oyuncularımıza attıralım inşallah.Altyapıya yönelinmezse çoğu kulübün kapısına kilit vurulacak
Galatasaray'da Mariano şoku haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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