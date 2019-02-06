Galatasaray Avrupa'da kükredi
2019 CEV Kupası kadınlar kategorisinde mücadele eden Galatasaray HDI Sigorta, çeyrek final ilk maçında sahasında Romanya'nın CSM Volei Alba Blaj takımını 25-23, 25-20 ve 25-17'lik setlerle 3-0 mağlup etti.
SALON: TVF Burhan Felek
HAKEMLER: Michael Andersen (Danimarka), Magdalena Niewiarowska (Polonya)
GALATASARAY HDI SİGORTA: Çağla, Leys, Aslı, Hande, Meryem, Jackson, Gizem (L) (Nursevil, Buse (L), Cansu)
ALBA BLAJ: Lazarevic, Ninkovic, Kitipova, Newcombe, Onyejekwe, Baciu, Vujovic (L) (Aleksic, Zhidkova, Karakasheva, Cirovic, Delros)
SETLER: 25-23, 25-20, 25-17
SÜRE: 70 dakika (26, 23, 21)
- 6.2.2019 23:01
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Trabzonspor'da genç kaleciler güven veriyor
Toplam 1
Yorum
kadir helal olsun bütün takımlara örnek olsun
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Japonlar takipte
Toplam 2
Yorum
1903 Japon'sa iyidir, doğrudur, dürüsttür, çaliskandir.
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Ben Beşiktaşlıyım
Toplam 4
Yorum
Karakartal1903 Senin yaptığını gerçek Bjklı yapmaz... Daha sezon başı Bjkla transfer iddaaların söz konusuyken yalanladın... Tabzona yaranmak için...
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