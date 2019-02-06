Galatasaray Avrupa'da kükredi
06 Şubat 2019, Çarşamba
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Avrupa'da kükredi

Galatasaray Avrupa'da kükredi

2019 CEV Kupası kadınlar kategorisinde mücadele eden HDI , çeyrek final ilk maçında sahasında Romanya'nın CSM Volei takımını 25-23, 25-20 ve 25-17'lik setlerle 3-0 mağlup etti.

SALON: TVF Burhan Felek
HAKEMLER: Michael Andersen (), Magdalena Niewiarowska (Polonya)
HDI : Çağla, Leys, Aslı, Hande, Meryem, Jackson, Gizem (L) (Nursevil, Buse (L), Cansu)
: Lazarevic, Ninkovic, Kitipova, Newcombe, Onyejekwe, Baciu, Vujovic (L) (Aleksic, Zhidkova, Karakasheva, Cirovic, Delros)
SETLER: 25-23, 25-20, 25-17
SÜRE: 70 dakika (26, 23, 21)


  1. 6.2.2019 23:01
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