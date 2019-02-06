Emmanuel Eboue Galatasaray gözlemcisi oldu
Sarı-kırmızılı formayla taraftarın gönlünde taht kuran, futbolu bıraktıktan sonra ise zor günler geçiren Emmanuel Eboue, ülke basınına konuştu.
Fildişi Sahili'nin yıldızı, "Artık Galatasaray için Afrika'da oyuncu izliyorum" diye konuştu.
"ÇOCUKLARIMI ÖZLÜYORUM"
Eboue, geçirdiği zor günlerde arkadaşlarından maddi manevi hiçbir destek görmediğini söyledi. Uzun zamandır çocuklarını görmediğini aktaran Eboue, "Çok üzülüyorum, canım çok yanıyor" ifadesini kullandı.
MAHLONOKO TAKIBE ALINDI
Eboue'den ilk öneri de geldi. Fatih Terim'e, Güney Afrika Ligi'nde oynayan Augustine Mahlonoko'nun ismini verdi. 17 yaşındaki genç oyuncu, 10 numara bölgesinde görev yapıyor.
- 6.2.2019
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Yıldızlar parlıyor
Toplam 2
Yorum
SAVAŞ HOCA ORTASAHA AĞIRLIKLI TAKIM DİYORSA1-KARIUS2-GÖKHAN3-VİDA4-MIRIN5-ADRİANO6-ATİBA7-DORUKAN8-MEDEL-9-LJAJIC10-KAGAWA11-BURAK OLMALI LENS GEÇ
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Eskişehirspor'un ayak sesleri
Toplam 1
Yorum
Ahmet Kahraman Türk futbolunda ilk devrim yapan kulüp olan ESES inşallah tez zamanda toparlanacaktır.
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İmza şov
Toplam 1
Yorum
cascan Bu imzaları alt yapıdan yetiştireceğimiz oyuncularımıza attıralım inşallah.Altyapıya yönelinmezse çoğu kulübün kapısına kilit vurulacak
Emmanuel Eboue Galatasaray gözlemcisi oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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