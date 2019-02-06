Emmanuel Eboue Galatasaray gözlemcisi oldu

Fildişi Sahili'nin yıldızı, "Artık Galatasaray için Afrika'da oyuncu izliyorum" diye konuştu.

"ÇOCUKLARIMI ÖZLÜYORUM"



Eboue, geçirdiği zor günlerde arkadaşlarından maddi manevi hiçbir destek görmediğini söyledi. Uzun zamandır çocuklarını görmediğini aktaran Eboue, "Çok üzülüyorum, canım çok yanıyor" ifadesini kullandı.



MAHLONOKO TAKIBE ALINDI



Eboue'den ilk öneri de geldi. Fatih Terim'e, Güney Afrika Ligi'nde oynayan Augustine Mahlonoko'nun ismini verdi. 17 yaşındaki genç oyuncu, 10 numara bölgesinde görev yapıyor.