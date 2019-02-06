Emmanuel Eboue Galatasaray gözlemcisi oldu
06 Şubat 2019, Çarşamba
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gözlemcisi oldu

Emmanuel Eboue Galatasaray gözlemcisi oldu

Sarı-kırmızılı formayla taraftarın gönlünde taht kuran, futbolu bıraktıktan sonra ise zor günler geçiren , ülke basınına konuştu.

Fildişi Sahili'nin yıldızı, "Artık Galatasaray için Afrika'da oyuncu izliyorum" diye konuştu.

"ÇOCUKLARIMI ÖZLÜYORUM"

Eboue, geçirdiği zor günlerde arkadaşlarından maddi manevi hiçbir destek görmediğini söyledi. Uzun zamandır çocuklarını görmediğini aktaran Eboue, "Çok üzülüyorum, canım çok yanıyor" ifadesini kullandı.

MAHLONOKO TAKIBE ALINDI

Eboue'den ilk öneri de geldi. 'e, Güney Afrika Ligi'nde oynayan Augustine Mahlonoko'nun ismini verdi. 17 yaşındaki genç oyuncu, 10 numara bölgesinde görev yapıyor.

  1. 6.2.2019
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