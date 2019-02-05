Maicon Al Nassr'a kiralandı
Galatasaray, Brezilyalı stoperi Maicon'u Al Nassr'a kiraladı.
Galatasaray'da Maicon sorunu çözüldü. Luyindama transferinden sonra yabancı sayısı 15'e çıkan Cimbom, Maicon'u elden çıkarmayı planlıyordu. Müjdeli haber dün gece geldi. Arap kulüplerinin radarında olan Brezilyalı stoper Maicon, Suudi Arabistan'da transfer döneminin kapanmasına saatler kala Al Nassr'a kiralandı. Kadrosunda Nordin Ambarat ve Fenerbahçe'nin eski yıldızı Giuliano'yu da bulunduran Al Nassr, Maicon'u 1.5 yıllığına kiraladı. Sarı-kırmızılı kulüp tarafından KAP'a gönderilen açıklamada, "Maicon'un 2018-2019 ve 2019-2020 sezonları için net 1.700.000 euro tutarında peşin bedel ile Al Nassr Saudi kulübüne geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır" ifadeleri kullanıldı. Galatasaray'dan yıllık 2.2 milyon euro garanti ücret alan Brezilyalı stoperin, Al Nassr'dan 3.5 milyon euro kazanacağı öğrenildi.
- 5.2.2019
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'Moral kazandık'
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Yorum
karakartal Gidecek ve alınacak oyubncular var bunlar olursa seneye şampiyon olabiliriz
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Beşiktaş Kagawa ile çok farklı!
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Yorum
cascan Evet Kagava iyi kumaş ama dün BJK mız iyi oynamadı.Şansımız Antalyanın gol atamamasıydı.Takım oyunu hala yok.kopuk kopuğuz
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Teknik direktör Turgut Uçar vefat etti
Toplam 1
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rasko baba allah rahet etsın mekanı cennet olsun
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