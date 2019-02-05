Maicon Al Nassr'a kiralandı

Galatasaray'da Maicon sorunu çözüldü. Luyindama transferinden sonra yabancı sayısı 15'e çıkan Cimbom, Maicon'u elden çıkarmayı planlıyordu. Müjdeli haber dün gece geldi. Arap kulüplerinin radarında olan Brezilyalı stoper Maicon, Suudi Arabistan'da transfer döneminin kapanmasına saatler kala Al Nassr'a kiralandı. Kadrosunda Nordin Ambarat ve Fenerbahçe'nin eski yıldızı Giuliano'yu da bulunduran Al Nassr, Maicon'u 1.5 yıllığına kiraladı. Sarı-kırmızılı kulüp tarafından KAP'a gönderilen açıklamada, "Maicon'un 2018-2019 ve 2019-2020 sezonları için net 1.700.000 euro tutarında peşin bedel ile Al Nassr Saudi kulübüne geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır" ifadeleri kullanıldı. Galatasaray'dan yıllık 2.2 milyon euro garanti ücret alan Brezilyalı stoperin, Al Nassr'dan 3.5 milyon euro kazanacağı öğrenildi.