Maicon Al Nassr'a kiralandı
05 Şubat 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

Maicon 'a kiralandı

Maicon Al Nassr'a kiralandı

, Brezilyalı stoperi Maicon'u 'a kiraladı.

'da Maicon sorunu çözüldü. Luyindama transferinden sonra yabancı sayısı 15'e çıkan Cimbom, Maicon'u elden çıkarmayı planlıyordu. Müjdeli haber dün gece geldi. Arap kulüplerinin radarında olan Brezilyalı stoper Maicon, 'da transfer döneminin kapanmasına saatler kala 'a kiralandı. Kadrosunda Nordin Ambarat ve 'nin eski yıldızı Giuliano'yu da bulunduran Al Nassr, Maicon'u 1.5 yıllığına kiraladı. Sarı-kırmızılı kulüp tarafından KAP'a gönderilen açıklamada, "Maicon'un 2018-2019 ve 2019-2020 sezonları için net 1.700.000 euro tutarında peşin bedel ile Al Nassr Saudi kulübüne geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır" ifadeleri kullanıldı. Galatasaray'dan yıllık 2.2 milyon euro garanti ücret alan Brezilyalı stoperin, Al Nassr'dan 3.5 milyon euro kazanacağı öğrenildi.

  1. 5.2.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Maicon Al Nassr'a kiralandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN