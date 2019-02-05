Galatasaraylı Diagne Trabzonspor'a bileniyor
Diagne, Pazar akşamı Türk Telekom Stadı’nda oynanacak Trabzonspor maçında ilk 11’de forma giyecek.
Galatasaray'da herkes Kasımpaşa'dan 10 milyon euro'ya transfer edilen Mbaye Diagne'yi bekliyor. Kasımpaşa'da forma giyerken kupa maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle 17 Ocak'tan bu yana forma giymeyen Senegalli golcünün, Hatay maçıyla cezası sona erecek. Terim, Diagne'yi İtalyan kondisyoner Bartali'ye emanet etti.
- 5.2.2019
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'Moral kazandık'
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Yorum
karakartal Gidecek ve alınacak oyubncular var bunlar olursa seneye şampiyon olabiliriz
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Beşiktaş Kagawa ile çok farklı!
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cascan Evet Kagava iyi kumaş ama dün BJK mız iyi oynamadı.Şansımız Antalyanın gol atamamasıydı.Takım oyunu hala yok.kopuk kopuğuz
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Teknik direktör Turgut Uçar vefat etti
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rasko baba allah rahet etsın mekanı cennet olsun
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