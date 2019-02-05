Galatasaraylı Diagne Trabzonspor'a bileniyor
05 Şubat 2019, Salı
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Galatasaraylı Diagne 'a bileniyor

Galatasaraylı Diagne Trabzonspor'a bileniyor

Diagne, Pazar akşamı Stadı’nda oynanacak maçında ilk 11’de forma giyecek.

Galatasaray'da herkes 'dan 10 milyon euro'ya transfer edilen Mbaye Diagne'yi bekliyor. Kasımpaşa'da forma giyerken kupa maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle 17 Ocak'tan bu yana forma giymeyen Senegalli golcünün, Hatay maçıyla cezası sona erecek. Terim, Diagne'yi İtalyan kondisyoner Bartali'ye emanet etti.

  1. 5.2.2019
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