Galatasaray Hagi'nin doğum gününü kutladı
05 Şubat 2019, Salı
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Hagi'nin kutladı

Galatasaray Hagi'nin doğum gününü kutladı

Kulübü, eski futbolcusu 'nin 54. kutladı.

Sarı-kırmızılı kulübün Twitter hesabından Hagi'nin Romanya , , Brescia ve formasıyla attığı şık gollere yer verilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Dünya böylesine güzel olur muydu yine. Havaalanında Meksika'ya gitmekten son anda vazgeçerek. Para kazanma derdine düşseydi Kumandan Hagi. Yüreğini 'de bırakmak yerine."

Öte yandan da Twitter'daki Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi hesaplarından Hagi'nin Galatasaray formasıyla Milan ve Monaco'ya attığı unutulmaz golleri paylaşarak eski Rumen futbolcunun unutmadı.

Futbolculuk kariyerini 1996-2001 yıllarında formasını giydiği Galatasaray'da noktalayan Hagi, sarı-kırmızılı formayla 4 lig, birer de UEFA Kupası ve UEFA şampiyonluğu yaşadı.

  1. 5.2.2019 15:55
  2. Güncelleme: 5.2.2019 17:33
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