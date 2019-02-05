Galatasaray Hagi'nin doğum gününü kutladı
Galatasaray Kulübü, eski futbolcusu Gheorghe Hagi'nin 54. doğum gününü kutladı.
Sarı-kırmızılı kulübün Twitter hesabından Hagi'nin Romanya Milli Takımı, Barcelona, Brescia ve Galatasaray formasıyla attığı şık gollere yer verilerek, şu ifadeler kullanıldı:
"Dünya böylesine güzel olur muydu yine. Havaalanında Meksika'ya gitmekten son anda vazgeçerek. Para kazanma derdine düşseydi Kumandan Hagi. Yüreğini Ali Sami Yen'de bırakmak yerine."
Öte yandan UEFA da Twitter'daki Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi hesaplarından Hagi'nin Galatasaray formasıyla Milan ve Monaco'ya attığı unutulmaz golleri paylaşarak eski Rumen futbolcunun doğum gününü unutmadı.
Futbolculuk kariyerini 1996-2001 yıllarında formasını giydiği Galatasaray'da noktalayan Hagi, sarı-kırmızılı formayla 4 lig, birer de UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.
- 5.2.2019 15:55
- Güncelleme: 5.2.2019 17:33
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Galatasaray'a Emre Akbaba müjdesi
Toplam 1
Yorum
azat yener sizi seviyoruz gs
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Yeni Kartal’lar imzalıyor
Toplam 6
Yorum
karakartal demirören dönemine benzemeye başladık.kilit oyuncuların sık sık satılması takımı olumsuz etkiliyor ve yarış dışı kalıyoruz
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Yeni Kartal’lar imzalıyor
Toplam 6
Yorum
karakartal önümüzdeki sezon için birçok bölgede revizyona gidilmesi lazım
Galatasaray Hagi'nin doğum gününü kutladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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