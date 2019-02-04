Maicon Al Nassr'da!
04 Şubat 2019, Pazartesi
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Maicon Al Nassr'da!

, 'un 1.5 yıllığına Al-Nassr'a kiralandığını borsaya bildirdi. Maicon için 1.7 milyon euro peşin bedel ödenecek ve Maicon'un maaşı Al-Nassr tarafından karşılanacak.

, savunma oyuncusu 'un Al-Nassr Saudi kulübüne transferi için KAP'a açıklama yaptı.

İşte Galatasaray'dan yapılan açıklama;

''Profesyonel futbolcumuz Maicon Pereira Roque'nin 2018-2019 ve 2019-2020 sezonları için net 1.700.000 Euro tutarında peşin bedel ile Al-Nassr Saudi kulübüne geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Bu süreçte oyuncunun ücretleri Al-Nassr Saudi kulübü tarafından ödenecektir.''.

  1. 4.2.2019 23:38
  2. Güncelleme: 4.2.2019 23:44
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