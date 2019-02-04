Maicon Al Nassr'da!

Galatasaray, savunma oyuncusu Maicon'un Al-Nassr Saudi kulübüne transferi için KAP'a açıklama yaptı.

İşte Galatasaray'dan yapılan açıklama;

''Profesyonel futbolcumuz Maicon Pereira Roque'nin 2018-2019 ve 2019-2020 sezonları için net 1.700.000 Euro tutarında peşin bedel ile Al-Nassr Saudi kulübüne geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Bu süreçte oyuncunun ücretleri Al-Nassr Saudi kulübü tarafından ödenecektir.''.