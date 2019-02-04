Her şey güzel olacak

Yeni transferlerin takıma katılmasıyla beklentileri yükselten Galatasaray'ın Alanyaspor karşısında puan kaybetmesi keyifleri biraz kaçırdı. Ancak şampiyonluk hedefi bitmedi. Güney ekibi karşısında geriye düşen ve Feghouli'nin attığı golle 1 puanı kurtaran sarı-kırmızılılar bu maçı bir kenara bıraktı. Hatay ile oynanacak çeyrek final maçı ve Trabzonspor derbisine kilitlendi. Galatasaray iki rakibini de Türk Telekom Stadı'nda ağırlayacak. Önce yarı final için avantajlı bir skor arayacak ardından da lig mücadelesine dönecek.



MBAYE DİAGNE KATILACAK

İki maçı kazanıp çıkışa geçmek ve şampiyonluk şansını devam ettirmek isteyen oyuncuların, Alanyaspor karşılaşmasının ardından galibiyet yemini ettikleri öğrenildi. Bu arada oyuncular özellikle de Trabzonspor karşılaşmasına büyük önem veriyor. İlk yarıda 4-0 yenildikleri rakiplerinden rövanşı almayı hedefliyorlar. Hatayspor maçıyla cezasını tamamlayacak olan Mbaye Diagne, Galatasaray'ın Trabzonspor karşısındaki en büyük silahı olacak. Ayrıca yeni oyuncuların da bu sürede adaptasyon sürecini atlatması bekleniyor.

PUAN FARKI 8'E ÇIKTI

Galatasaray, Alanyaspor beraberliğine rağmen şampiyonluk hedefini son ana kadar kovalamayı hedeflerken karşı tarafta ise Başakşehir yoluna kayıpsız devam ediyor. Turuncu-lacivertli takım dün de Akhisarspor'u deplasmanda 3-0 mağlup etmeyi başardı. Bu sonuçla Galatasaray ile Başakşehir arasındaki puan farkı da 8'e çıktı. Lider Başakşehir gelecek hafta sahasında Erzurumspor'u konuk edecek.

GERÇEK GÜCÜM BU DEĞİL

Galatasaray'ın yeni golcüsü Kostas Mitroglou, Alanya karşısında beklentilerin altında kaldı. 7 kez topla buluşan ve 1 isabetli şut çeken Yunan futbolcu, gelecek için umutlu konuştu. Sadece bir idmanla maça çıktığını kaydeden Kostas, "En iyi performansım bu değil. Takım arkadaşlarımla birbirimizi kazandıkça daha iyi olacağız. Puan kaybından ötürü elbette üzgünüz" dedi. Mitroglou, kaç gol atacağından çok şampiyonluğun önemli olduğuna da vurgu yaptı.



KRONiK HASTALIK

Galatasaray'ın deplasman fobisi bir türlü bitmiyor. Son 11 deplasman maçında sadece 10 gol atabilen sarı-kırmızılılar, ligdeki son 58 deplasman maçının 47'sinde gol yedi. Toplamda 91 gole engel olamadı. Son 79 deplasman maçında sadece 31 galibiyet alabilen Galatasaray, Djalma'nın golünden sonra dönüş yapamadı. Sarı-kırmızılılar ligde ilk yarısını geride tamamladığı son 16 maçın sadece 3'ünü kazanabildi. Alanyaspor kalesine sadece 5 şut çekebilen Galatasaray sezonun en düşük sayısında kaldı.