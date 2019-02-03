Yabancı kaldılar – Fotomaç – 03 Şubat 2019
03 Şubat 2019, Pazar
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Yabancı kaldılar

Yabancı kaldılar

Yeni transferlerden Mitroglou ve Luyindama ilk maçlarını yaptı. İki ismin hem uyum sorunu yaşadığı hem de hazır olmadığı gözlendi.

, deplasmanına uzun bir aradan sonra 11 yabancı futbolcuyla çıktı. En son 2017- 18 sezonunun 8. haftasında 'a 11 yabancıyla çıkan sarı-kırmızılılar, tarihte bir ilki gerçekleştirmişti. Cimbom, dün Alanya'ya karşı kalede Muslera; savunmada Mariano, Luyindama, Marcao, Linnes; orta sahada , Donk, ve ileride Feghouli, Onyekuru ve Mitroglou ile çktı.

BEĞENİLMEDİLER
Galatasaray'a 'den gelen Luyindama, dün Marcao'nun partneriydi. Kongolu futbolcu, performansıyla uyum sorunu yaşadığını gözler önüne serdi. Diagne'yle birlikte santrforun ikinci takviyesi olan ise hiç hazır gözükmedi. Takım arkadaşlarından pas da alamayan Yunan futbolcu, ilk devrede sahanın kayıp isimlerindendi. Mitroglou 55. dakikada yerini 'e bıraktı.

MARSİLYA'YA ELEŞTİRİ
Fransız basını, Kostas Mitroglou'nu Galatasaray'a bedelsiz kiralanmasını ağır şekilde eleştirdi. Le10sport'un haberine göre; 2 sezon önce 15 milyon euro'ya 'dan edilen Yunan golcünün sadece maaşının ödenmesine karşılık gönderilmesinin büyük bir hata olduğu belirtildi.

MARİANO 18'DE ÇIKTI
Galatasaray'da Mariano, 18. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı. Brezilyalı sağ bek, bir pozisyonda kendini yere bıraktı ve maça devam edemedi. Mariano yerini 'a bıraktı. Böylece Linnes sağ beke, Ömer sol bek pozisyonuna geçti.

DIAGNE'YE 1 MAÇ KALDI
Galatasaray'ın 10 milyon euro'luk transferi Mbaye Diagne, Alanya'ya götürülmedi. Senegalli yıldızın 'dayken 4 maçlık cezası dünkü karşılaşmanın ardından 1'e indi. Diagne, kupadaki maçında cezasını tamamlayacak.

12. YABANCI RYAN DONK
Sarı-kırmızılılar, dün sahaya 11 yabancıyla çıkarken, kenardaki tek yabancı 'tu. Hollandalı, 21 kişilik kadrodaki son kontenjanı doldurdu.

  1. 3.2.2019
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