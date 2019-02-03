Yabancı kaldılar

Galatasaray, Alanyaspor deplasmanına uzun bir aradan sonra 11 yabancı futbolcuyla çıktı. En son 2017- 18 sezonunun 8. haftasında Konyaspor'a 11 yabancıyla çıkan sarı-kırmızılılar, tarihte bir ilki gerçekleştirmişti. Cimbom, dün Alanya'ya karşı kalede Muslera; savunmada Mariano, Luyindama, Marcao, Linnes; orta sahada Fernando, Donk, Belhanda ve ileride Feghouli, Onyekuru ve Mitroglou ile çktı.



BEĞENİLMEDİLER

Galatasaray'a Standart Liege'den gelen Luyindama, dün Marcao'nun partneriydi. Kongolu futbolcu, performansıyla uyum sorunu yaşadığını gözler önüne serdi. Diagne'yle birlikte santrforun ikinci takviyesi olan Kostas Mitroglou ise hiç hazır gözükmedi. Takım arkadaşlarından pas da alamayan Yunan futbolcu, ilk devrede sahanın kayıp isimlerindendi. Mitroglou 55. dakikada yerini Sinan Gümüş'e bıraktı.



MARSİLYA'YA ELEŞTİRİ

Fransız basını, Kostas Mitroglou'nu Galatasaray'a bedelsiz kiralanmasını ağır şekilde eleştirdi. Le10sport'un haberine göre; 2 sezon önce 15 milyon euro'ya Benfica'dan transfer edilen Yunan golcünün sadece maaşının ödenmesine karşılık gönderilmesinin büyük bir hata olduğu belirtildi.



MARİANO 18'DE ÇIKTI

Galatasaray'da Mariano, 18. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı. Brezilyalı sağ bek, bir pozisyonda kendini yere bıraktı ve maça devam edemedi. Mariano yerini Ömer Bayram'a bıraktı. Böylece Linnes sağ beke, Ömer sol bek pozisyonuna geçti.



DIAGNE'YE 1 MAÇ KALDI

Galatasaray'ın 10 milyon euro'luk transferi Mbaye Diagne, Alanya'ya götürülmedi. Senegalli yıldızın Kasımpaşa'dayken 4 maçlık cezası dünkü karşılaşmanın ardından 1'e indi. Diagne, kupadaki Hatay maçında cezasını tamamlayacak.



12. YABANCI RYAN DONK

Sarı-kırmızılılar, dün sahaya 11 yabancıyla çıkarken, kenardaki tek yabancı Ryan Donk'tu. Hollandalı, 21 kişilik kadrodaki son kontenjanı doldurdu.