Taraftardan tam destek
Bu sezon tüm deplasmanlarda yerini alan Galatasaray taraftarı, Alanya'da da iş başındaydı.
Bu sezon tüm deplasmanlarda yerini alan G.Saray taraftarı, Alanya'da da işbaşındaydı. Sarı-kırmızılılar, beraberlikle sonuçlanan maçta yerini alırken, kendilerine ayrılan bölümü doldurdu. Galatasaray taraftarları, karşılaşma boyunca takımlarına büyük destek verdi.
YALNIZ BIRAKMADILAR
Sarı-kırmızılıların zorlu Alanyaspor deplasmanında yönetim kurulundan 3 isim vardı. Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ile yöneticilerden Mahmut Recevik ve Özgür Savaş Özüdoğru, stattaki yerini aldı.
- 3.2.2019
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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