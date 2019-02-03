Taraftardan tam destek

Bu sezon tüm deplasmanlarda yerini alan G.Saray taraftarı, Alanya'da da işbaşındaydı. Sarı-kırmızılılar, beraberlikle sonuçlanan maçta yerini alırken, kendilerine ayrılan bölümü doldurdu. Galatasaray taraftarları, karşılaşma boyunca takımlarına büyük destek verdi.



YALNIZ BIRAKMADILAR

Sarı-kırmızılıların zorlu Alanyaspor deplasmanında yönetim kurulundan 3 isim vardı. Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ile yöneticilerden Mahmut Recevik ve Özgür Savaş Özüdoğru, stattaki yerini aldı.