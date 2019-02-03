Taraftardan tam destek – Fotomaç – 03 Şubat 2019
03 Şubat 2019, Pazar
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Taraftardan tam destek

Taraftardan tam destek

Bu sezon tüm deplasmanlarda yerini alan taraftarı, 'da da iş başındaydı.

Bu sezon tüm deplasmanlarda yerini alan G.Saray taraftarı, 'da da işbaşındaydı. Sarı-kırmızılılar, beraberlikle sonuçlanan maçta yerini alırken, kendilerine ayrılan bölümü doldurdu. taraftarları, karşılaşma boyunca takımlarına büyük destek verdi.

YALNIZ BIRAKMADILAR
Sarı-kırmızılıların zorlu deplasmanında yönetim kurulundan 3 isim vardı. Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ile yöneticilerden Mahmut Recevik ve Özgür Savaş Özüdoğru, stattaki yerini aldı.

  1. 3.2.2019
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