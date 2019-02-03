Galatasaray'dan Terim ailesine geçmiş olsun mesajı – Fotomaç – 03 Şubat 2019
03 Şubat 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

'dan Terim ailesine geçmiş olsun mesajı

Galatasaray'dan Terim ailesine geçmiş olsun mesajı

Kulübü, futbol takımının teknik direktörü 'in babası için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

'dan yapılan açıklamada, rahatsızlığı nedeniyle 'da hastaneye kaldırılan 'in yoğun tedavi sürecinin devam ettiği belirtilerek, "Sayın hocamıza ve Terim ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletir, Sayın Talat Terim'e acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verildi.

  1. 3.2.2019 10:56
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Galatasaray'dan Terim ailesine geçmiş olsun mesajı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN