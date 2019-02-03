Galatasaray'da hasar büyük
03 Şubat 2019, Pazar
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'da hasar büyük

Galatasaray'da hasar büyük

Yeni transferleri ile çıktığı maçta 2 puan bırakan , zirve yarışında ağır yara aldı. Aslan, Trabzon sınavı öncesi de 2 oyuncusundan yoksun kaldı.

Süper Lig'in 20. haftasında 'a konuk olan , sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Şampiyonluk hesapları yapan sarı-kırmızılılar, yeni transferleriyle çıktığı karşılaşmada 2 puan bıraktı. Zirve yarışında yara alan Aslan, bu deplasmanda yalnızca puan bırakmadı, iki önemli oyuncusundan da oldu. Sarı-kırmızılılarda Alanya'ya karşı forma giyen isimlerden ve Sinan, gördükleri sarı kartlarla ligin 21. haftasında oynanacak zorlu maçı öncesi cezalı duruma düştü.


FEGHOULI YETMEDİ

Ligde üst üste Sivas, Ankaragücü ve 'yi deviren Galatasaray, Alanya beraberliğiyle 3 maçlık galibiyet serisini bozdu. Aslan'ın beraberlik golünü atan Feghouli'nin performansı da kaybı önleyemedi. Son haftalarda çıkışa geçen Cezayirli, takımını yenilgiden kurtaran isim olarak öne çıktı. Bu arada Feghouli, ligdeki son 4 maçta iki kez fileleri havalandırırken, daha önce forma giydiği 26 karşılaşmada da aynı gol sayısına ulaşmıştı.


CİMBOM'DA 3 DEĞİŞİKLİK

Ligin 20. haftasında Alanyaspor'a konuk olan Galatasaray, farklı bir 11'le sahaya çıktı. Teknik direktör , Göztepe maçının kadrosundan 3 ismi yedeğe çekti. Maicon, Selçuk ve Sinan'ı kesen tecrübeli hoca, cezası sona eren ile yeni transferler Mitroglou ve Luyindama'ya forma verdi.


ALANYA'DAN FARKLI 11

Alanya, Galatasaray sınavına zorunlu değişiklikle çıktı. A.Gücü'ne karşı forma giyen Merih, Sassuolo'ya transfer olurken, Cenk de sakatlığı nedeniyle sahaya yoktu. Güney ekibi, bu iki ismin yerine Baiano ve Djalma'yla sahaya çıktı.

  1. 3.2.2019
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