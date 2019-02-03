Borsada şampiyon – Fotomaç – 03 Şubat 2019
03 Şubat 2019, Pazar
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Borsada şampiyon

Borsada şampiyon

, ocak ayında yüzde 20.16 artışla yatırımcısına en fazla kazandıran kulüp oldu.

İstanbul'da işlem gören spor şirketleri arasında ocak ayını yüzde 20.16 yükselişle tamamlayan Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar, yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu. Ligde zirve için mücadele eden Galatasaray, bu başarılı performansını borsaya da yansıttı. Yapılan transferler de işlemleri artırdı.

EN DEĞERLİ KULÜP OLDU
Halka açık 4 spor şirketi arasında en fazla piyasa değerine sahip kulüp G.Saray oldu. Aslan, 804 milyon TL, F.Bahçe 773 milyon TL, 398 milyon TL, 125 milyon TL oldu.

  1. 3.2.2019
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