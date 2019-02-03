Benfica'dan peş peşe 5. galibiyet
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi son 32 turundaki rakibi Benfica, Portekiz Premier Lig'de Sporting Lizbon'u 4-2 yendi.
Sporting Lizbon, ligin 20. haftasında Benfica'yı ağırladı. Benfica, Seferovic'in 11, Felix'in 36, Dias'ın 47 ve Pizzi'nin (penaltıdan) 73. dakikada attığı gollerle maçı 4-2 kazandı.
Ev sahibi ekibin gollerini, 43. dakikada Fernandes ve 89. dakikada Bas Dost (penaltıdan) kaydetti.
Ligde art arda 5. galibiyetini alan Benfica, puanını 47'ye çıkardı ve 2. sıradaki yerini korudu. 4. sıradaki Sporting Lizbon ise 39 puanda kaldı.
Galatasaray, 14 Şubat Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Benfica'yı ağırlayacak.
- 4.2.2019 00:44
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
Benfica'dan peş peşe 5. galibiyet haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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