Benfica'dan peş peşe 5. galibiyet
03 Şubat 2019, Pazar
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'dan peş peşe 5. galibiyet

Benfica'dan peş peşe 5. galibiyet

'ın UEFA son 32 turundaki rakibi , Portekiz 'de 'u 4-2 yendi.

, ligin 20. haftasında 'yı ağırladı. Benfica, Seferovic'in 11, Felix'in 36, Dias'ın 47 ve Pizzi'nin (penaltıdan) 73. dakikada attığı gollerle maçı 4-2 kazandı.

Ev sahibi ekibin gollerini, 43. dakikada Fernandes ve 89. dakikada Bas Dost (penaltıdan) kaydetti.

Ligde art arda 5. galibiyetini alan Benfica, puanını 47'ye çıkardı ve 2. sıradaki yerini korudu. 4. sıradaki Sporting Lizbon ise 39 puanda kaldı.

, 14 Şubat Perşembe günü oynanacak UEFA son 32 turu ilk maçında Benfica'yı ağırlayacak.

  1. 4.2.2019 00:44
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