Babasını ziyaret etti – Fotomaç – 03 Şubat 2019
03 Şubat 2019, Pazar
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Babasını ziyaret etti

Babasını ziyaret etti

maçı öncesi ’i üzen bir gelişme yaşandı.

maçı öncesi 'i üzen bir gelişme yaşandı. Tecrübeli çalıştırıcı, babası Talat Terim'in bir süredir devam eden rahatsızlığının artması üzerine maç öncesi 'ya gidip geldi. Terim, babasını ziyaret ettikten sonra Alanya'ya dönerken maç öncesindeki röportaja Galatasaray Yardımcı Antrenörü Ümit Davala çıktı.

TARTIŞMA ÇIKTI
Terim, kulübeye geçtikten sonra hemen arkadaki Aytemiz Alanyaspor taraftarlarıyla kısa süreli bir tartışma yaşandı. Ardından tribündeki taraftarlar uyarıldı ve tartışma sürede tatlıya bağlandı.

GEÇMİŞ OLSUN
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kulübeye geçtikten sonra hemen arkadaki Aytemiz Alanyaspor taraftarlarıyla kısa süreli bir tartışma yaşandı. Ardından tribündeki taraftarlar uyarıldı ve tartışma sürede tatlıya bağlandı.

  1. 3.2.2019
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