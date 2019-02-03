Babasını ziyaret etti
Aytemiz Alanyaspor maçı öncesi Fatih Terim’i üzen bir gelişme yaşandı.
Aytemiz Alanyaspor maçı öncesi Fatih Terim'i üzen bir gelişme yaşandı. Tecrübeli çalıştırıcı, babası Talat Terim'in bir süredir devam eden rahatsızlığının artması üzerine maç öncesi Adana'ya gidip geldi. Terim, babasını ziyaret ettikten sonra Alanya'ya dönerken maç öncesindeki röportaja Galatasaray Yardımcı Antrenörü Ümit Davala çıktı.
TARTIŞMA ÇIKTI
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kulübeye geçtikten sonra hemen arkadaki Aytemiz Alanyaspor taraftarlarıyla kısa süreli bir tartışma yaşandı. Ardından tribündeki taraftarlar uyarıldı ve tartışma sürede tatlıya bağlandı.
GEÇMİŞ OLSUN
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kulübeye geçtikten sonra hemen arkadaki Aytemiz Alanyaspor taraftarlarıyla kısa süreli bir tartışma yaşandı. Ardından tribündeki taraftarlar uyarıldı ve tartışma sürede tatlıya bağlandı.
- 3.2.2019
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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