Babasını ziyaret etti

Aytemiz Alanyaspor maçı öncesi Fatih Terim'i üzen bir gelişme yaşandı. Tecrübeli çalıştırıcı, babası Talat Terim'in bir süredir devam eden rahatsızlığının artması üzerine maç öncesi Adana'ya gidip geldi. Terim, babasını ziyaret ettikten sonra Alanya'ya dönerken maç öncesindeki röportaja Galatasaray Yardımcı Antrenörü Ümit Davala çıktı.



TARTIŞMA ÇIKTI

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kulübeye geçtikten sonra hemen arkadaki Aytemiz Alanyaspor taraftarlarıyla kısa süreli bir tartışma yaşandı. Ardından tribündeki taraftarlar uyarıldı ve tartışma sürede tatlıya bağlandı.



GEÇMİŞ OLSUN

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kulübeye geçtikten sonra hemen arkadaki Aytemiz Alanyaspor taraftarlarıyla kısa süreli bir tartışma yaşandı. Ardından tribündeki taraftarlar uyarıldı ve tartışma sürede tatlıya bağlandı.