Galatasaray'dan güç gösterisi!

Cimbom'un yeni transferleri Mbaye Diagne, Kosta Mitroglou ve Chiristian Luyindama, Türk Telekeom Stadı'nda başkan Mustafa Cengiz'i ziyaret etti. Cengiz burada yaptığı açıklamada, transfer döneminin uzun bir maraton olduğunu ifade ederek, "Taraftarlarımıza sabırları için teşekkür ediyorum. Biraz sıkıntılı, bariyerli oldu. Fakat Galatasaray bariyerleri çok rahat aşar ve aştı. Taraftarlarımız camianın gücünü gördü. Galatasaray dünya çapındaki gücünü gösterdi" dedi. Aldıkları oyuncuları da değerlendiren Cengiz, "Luyindama da bize katıldı. İnşallah sahada gereğini verecek ve uzun yıllar Galatasaray'a hizmet edecek. Diagne'nin oyunuyla takıma katkısı olacaktır. Mitroglou değerli bir isim, dünya yıldızı. Onlarca alternatif arasından bizim ön plana aldığımız isimlerden biriydi. İnşallah Türkiye'de çok başarılı olacak" ifadelerini kullandı.



ALBAYRAK: "ÇOK MUTLUYUZ"



Ziyarette ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ile başkan yardımcısı Yusuf Günay da yer aldı. Albayrak, Diagne'yi aldıklarından dolayı duydukları mutluluğu dile getirirken, Günay, Senegalli golcünün Türkiye'nin en büyük kulübüne geldiğini ifade etti.



5.3 MİLYON EURO KAR!



Galatasaray ara transferi 5.3 milyon euro karla kapattı. Sarı-kırmızılılar kadrosuna 6 oyuncu katarken, 4 futbolcuyla da yollarını ayırdı. Kasımpaşa'dan Diagne, Chaves'ten Marcao, Standard Liege takımından Luyindama (kiralık), Sparta Prag'dan Semih Kaya (kiralık), Marsilya'dan Mitroglou (kiralık) ve Emre Taşdemir için toplam 17 milyon euro bonservis+kiralama ücreti ödeyen Cimbom, Stuttgart'a sattığı Ozan Kabak'tan 11 milyon euro, El İttihad'a giden Rodrigues'ten ise 9 milyon euro kazandı. Serdar Aziz de sözleşme fesih bedeli olarak kulübe 2.3 milyon euro ödedi. Böylece 22.3 milyon euro gelir sağlanırken, 17 milyon euro harcandı. 5.3 milyon euro kasada kaldı.



EMRE MOR'A SON ANDA VETO



Galatasarayın transferin son günü Emre Mor'u yedekte beklettiği ortaya çıktı. Celta Vigo'da bekleneni bir türlü veremeyen ve kadro dışı bırakılan gurbetçi oyuncunun adı sarı-kırmızılı takım ile anılıyordu. Ancak teknik direktör Fatih Terim'in istediği forvet transferlerinin gerçekleşmesi üzerine Emre Mor transferini veto ettiği belirtildi.