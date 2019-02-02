Galatasaray'da Mariano şoku! 

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a konuk oluyor. Sarı-kırmızılılar, zorlu mücadelenin ilk dakikalarında zorunlu bir oyuncu değişikliğine gitti.

17. dakikada sakatlanan Brezilyalı sağ bek Mariano'nun tedavisi bir süre yapıldı. Daha sonra maça devam edemeyeceği anlaşıldı ve Mariano oyundan alındı.

Tecrübeli futbolcunun yerine Ömer Bayram girdi.