Galatasaray'da Mariano şoku!
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a konuk olan Galatasaray'da sakatlık şoku! Maçın henüz başlarında sakatlanan Mariano oyuna devam edemedi ve sahayı terk etmek zorunda kaldı.
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a konuk oluyor. Sarı-kırmızılılar, zorlu mücadelenin ilk dakikalarında zorunlu bir oyuncu değişikliğine gitti.
17. dakikada sakatlanan Brezilyalı sağ bek Mariano'nun tedavisi bir süre yapıldı. Daha sonra maça devam edemeyeceği anlaşıldı ve Mariano oyundan alındı.
Tecrübeli futbolcunun yerine Ömer Bayram girdi.
- 2.2.2019 19:27
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
Galatasaray'da Mariano şoku! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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