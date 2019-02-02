Galatasaray'da Mariano şoku! 
02 Şubat 2019, Cumartesi
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'da şoku!

Galatasaray'da Mariano şoku!

'in 20. haftasında 'a konuk olan 'da sakatlık şoku! Maçın henüz başlarında sakatlanan oyuna devam edemedi ve sahayı terk etmek zorunda kaldı.

, 'in 20. haftasında 'a konuk oluyor. Sarı-kırmızılılar, zorlu mücadelenin ilk dakikalarında zorunlu bir oyuncu değişikliğine gitti.

17. dakikada sakatlanan Brezilyalı sağ bek 'nun tedavisi bir süre yapıldı. Daha sonra maça devam edemeyeceği anlaşıldı ve Mariano oyundan alındı.

Tecrübeli futbolcunun yerine girdi.

  1. 2.2.2019 19:27
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