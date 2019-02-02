Fatih Terim ile sözleşme yenileniyor
02 Şubat 2019, Cumartesi
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ile sözleşme yenileniyor

Fatih Terim ile sözleşme yenileniyor

son 1 aydır transfere kilitlendi. Fakat teknik direktör ’in 16 Ekim 2018’de imzaladığı 2+3 yıllık kontratın neden TFF’de gözükmediği de merak ediliyordu.

Fotomaç, bu sorunun cevabını buldu. Terim'in 105 gün önce Stadı'nda attığı imza KAP'a bildirildi. Ancak TFF'nin kuralına göre; yeni kontratın işleme konulması için imzanın ara dönemde atılmaması gerekiyordu. Bu nedenle yeni kontrat işlenmedi.

31 MAYIS 2019'DA BİTİYOR

TFF'nin teknik adamların ara dönemlerde uzatılan mukavelelerini sözleşme bitimi tarihinden itibaren işleme koyduğu öğrenildi. Şu anda 'Sözleşmesi 31 Mayıs 2019'da sona erecek' gözüken Terim'in yeni mukavelesi 1 Haziran 2019'dan itibaren geçerli olacak. İmparator, 16 Ekim'de boş sayfaya imza atmıştı.


ONUACHU İTİRAFI

Forvete Diagne ve Kostas Mitroglou'yu alan , Midtjylland'dan Paul Onuachu'ya da teklif yapmıştı. Danimarka ekibinin sportif direktörü Svend Graversen, "Bir futbolcuyu satmak için her tarafın ikna olması gerekli. Ancak bize, bizi mutlu edecek bir teklif gelmedi" diyerek Nijeryalı golcü için Galatasaray'ın teklifini yeterli bulmadıklarını açıkladı.

BELHANDA DA SATILDI

Sarı-kırmızılı takımın, Younes 'yı da Al İttihad'a (Bir iddiaya göre ise Al Hilal'e) sattığı iddia edildi. Tarafların 9 milyon euro karşılığında el sıkıştığı, transferin sezon sonunda açıklanacağı belirtiliyor. Suudi ekibi, Belhanda'yı ara transferde de istemiş ancak Terim onay vermemişti. Bu arada Belhanda'nın yakın arkadaşı Manu Lonjon ise haberin doğru olmadığını savundu. Cimbom, Belhanda'yı D. Kiev'den 8 milyon euro'ya transfer etmişti.

UEFA LİSTESİ BELLİ OLDU

Yeni transferlerle birlikte UEFA listesine kimlerin ekleneceği de merak konusuydu. Terim'in 3 tercihini Diagne, Marcao ve Luyindama'dan yana kullandığı öğrenildi. Mitroglou'nun yanı sıra ve Emre Taşdemir, Avrupa Ligi'nde forma giyemeyecek.

  1. 2.2.2019
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