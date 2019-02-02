Eren Derdiyok 15 Şubat'ı bekliyor
02 Şubat 2019, Cumartesi
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15 Şubat'ı bekliyor

Eren Derdiyok 15 Şubat'ı bekliyor

Fatih Terim tarafından teknik kararla kadro dışı bırakılan , transfer süreci boyunca istediği teklifleri alamadı.

30 yaşındaki forvet gözünü, transfer pencerisinin açık olduğu 'ye çevirdi. İsviçre'de transfer 15 Şubat'a kadar açık. Eren de Sion ile 'ın anlaşmasını bekliyor. Eren, Sion'un hocası ile buluşacak.


POTADA RAKİP BAHÇEŞEHİR

Erkekler Basketbol Ligi'nde Galatasaray bugün 17.30'da 'ni konuk edecek. Her iki takımın da 8'er galibiyeti, 7'şer mağlubiyeti bulunuyor. Sezonun ilk yarısında oynanan mücadeleyi 83-78'lik skorla Bahçeşehir Koleji kazanmıştı. Sarı-kırmızılılar bugün kazanıp rakibinin üzerine çıkmak istiyor.


BLMA İLE EŞLEŞTİ

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, EuroCup Women'da son 8'e kalmıştı. Sarı-kırmızılıların rakibi belli oldu. Cimbom, BLMA ile eşleşti. İlk maç 14 Şubat'ta Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynanacak. Bu maçın rövanşı 21 Şubat'ta Palais des Sports'ta. Aslan'ın hedefi Avrupa'da kupayı kazanmak.

SON İDMANI YAPTI

Sarı-kırmızılılar, maçı hazırlıklarını dün yaptığı çalışmayla tamamladı. İdman dinamik ısınmayla başladı. 5'e 2 dar alanda paslaşma antrenmanı gerçekleşti. Çalışma yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle bitti.

  1. 2.2.2019
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