Trezeguet istendi olmadı – Fotomaç – 01 Şubat 2019
01 Şubat 2019, Cuma
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Trezeguet istendi olmadı

Trezeguet istendi olmadı

, 'yı açıkladıktan sonra Trezeguet için adeta savaş verdi.

, 'yı açıkladıktan sonra Trezeguet için adeta savaş verdi. 'ya Mısırlı yıldız için 2 milyon euro artı Donk ve Eren'i öneren sarı-kırmızılılar, transferi bitiremedi. Oyuncunun menajeri TT Stadı'na gelip çözüm arasa da Kasımpaşa 11 milyon euro'da diretti.

  1. 1.2.2019
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