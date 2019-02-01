Trezeguet istendi olmadı
Galatasaray, Luyindama'yı açıkladıktan sonra Trezeguet için adeta savaş verdi.
Galatasaray, Luyindama'yı açıkladıktan sonra Trezeguet için adeta savaş verdi. Kasımpaşa'ya Mısırlı yıldız için 2 milyon euro artı Donk ve Eren'i öneren sarı-kırmızılılar, transferi bitiremedi. Oyuncunun menajeri TT Stadı'na gelip çözüm arasa da Kasımpaşa 11 milyon euro'da diretti.
- 1.2.2019
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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