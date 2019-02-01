Toplam maliyeti 21 milyon Euro

Galatasaray, Mbaye Diagne'nin maliyetini de bildirdi. 10 milyon euro karşılığında transfer edilen oyuncuyla 4.5 yıllık sözleşme imzalandığı KAP'a bildirdi. Golcü futbolcu yarım sezon için Galatasaray'dan 1 milyon 150 bin euro alacak. Sonraki iki sezon 2 milyon 350 bin euro, son iki sezon ise 2.4 milyon euro ücret alacak. Diagne için şampiyonluk halinde Kasımpaşa'ya 3 milyon euro da bonus ödeneği belirtiliyor.



TARİH YAZACAĞIM

Diagne, Galatasaray'a transferiyle ilgili olarak iddialı açıklamalar yaptı. İmza öncesi Gomis ile buluşan ve el alan başarılı futbolcu, "Galatasaray'da unvanlar kazanmaya geldim. Galatasaray ile ilgili bir çok hırsım var. Bu seçimimle tarih yazmak istiyorum. Bunu gerçekleştirecek bir grubun içine giriyorum. Buna inanmalı, acı ve sabır içinde çalışmalıyım" diye konuştu.