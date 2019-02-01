Toplam maliyeti 21 milyon Euro – Fotomaç – 01 Şubat 2019
01 Şubat 2019, Cuma
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Toplam maliyeti 21 milyon Euro

Toplam maliyeti 21 milyon Euro

, 'nin maliyetini de bildirdi. 10 milyon euro karşılığında edilen oyuncuyla 4.5 yıllık sözleşme imzalandığı 'a bildirdi.

, 'nin maliyetini de bildirdi. 10 milyon euro karşılığında edilen oyuncuyla 4.5 yıllık sözleşme imzalandığı 'a bildirdi. Golcü futbolcu yarım sezon için Galatasaray'dan 1 milyon 150 bin euro alacak. Sonraki iki sezon 2 milyon 350 bin euro, son iki sezon ise 2.4 milyon euro ücret alacak. Diagne için şampiyonluk halinde 'ya 3 milyon euro da bonus ödeneği belirtiliyor.

TARİH YAZACAĞIM
Diagne, Galatasaray'a transferiyle ilgili olarak iddialı açıklamalar yaptı. İmza öncesi ile buluşan ve el alan başarılı futbolcu, "Galatasaray'da unvanlar kazanmaya geldim. Galatasaray ile ilgili bir çok hırsım var. Bu seçimimle tarih yazmak istiyorum. Bunu gerçekleştirecek bir grubun içine giriyorum. Buna inanmalı, acı ve sabır içinde çalışmalıyım" diye konuştu.

  1. 1.2.2019
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