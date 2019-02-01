Terim gülüyor
Son iki günde yapılan 3 transfer, Fatih Hoca’yı memnun etti Galatasaray’da idman hem neşeli geçti hem de ciddiyet arttı.
Galatasaray'ın bombaları arka arkaya patlatması özellikle teknik direktör Fatih Terim'e derin bir nefes aldırdı. Yapılan transferler ile taraftar baskısının da azalması, camiada rahatlama oluşturdu. Sarı-kırmızılılar, yarın deplasmanda yapacağı Alanyaspor maçının hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda ilk olarak salonda çalışıldı. Antrenmana daha sonra sahada dinamik ısınmayla devam edildi. Antrenmanın ana bölümünde taktik ağırlıklı çalışma yapıldı. Aslan, zorlu maç öncesi son antrenmanını bugün saat 14.45'te Florya'da yapacak. Ardından 16.45'te Alanya'ya hareket edecek ve kampa girecek.
- 1.2.2019
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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