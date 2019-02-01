Terim gülüyor
01 Şubat 2019, Cuma
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Terim gülüyor

Terim gülüyor

Son iki günde yapılan 3 , Fatih Hoca’yı memnun etti ’da idman hem neşeli geçti hem de ciddiyet arttı.

'ın bombaları arka arkaya patlatması özellikle teknik direktör 'e derin bir nefes aldırdı. Yapılan transferler ile taraftar baskısının da azalması, camiada rahatlama oluşturdu. Sarı-kırmızılılar, yarın deplasmanda yapacağı maçının hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. 'nde gerçekleştirilen idmanda ilk olarak salonda çalışıldı. Antrenmana daha sonra sahada dinamik ısınmayla devam edildi. Antrenmanın ana bölümünde taktik ağırlıklı çalışma yapıldı. Aslan, zorlu maç öncesi son antrenmanını bugün saat 14.45'te Florya'da yapacak. Ardından 16.45'te Alanya'ya hareket edecek ve kampa girecek.

  1. 1.2.2019
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