Luyindama ve Mitroglou, Alanyaspor maçı kadrosunda
Galatasaray'da yeni transferler Mitroglou ve Luyindama, Alanyaspor'la oynanacak Spor Toto Süper Lig 21. hafta maçının kadrosuna dahil edildi. Sarı kırmızılı ekipte Maicon ise maç kadrosuna dahil edilmedi.
- 1.2.2019 16:15
- Güncelleme: 1.2.2019 16:32
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
Luyindama ve Mitroglou, Alanyaspor maçı kadrosunda haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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