Luyindama ve Mitroglou, Alanyaspor maçı kadrosunda – Fotomaç – 01 Şubat 2019
01 Şubat 2019, Cuma
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Luyindama ve Mitroglou, maçı kadrosunda

Luyindama ve Mitroglou, Alanyaspor maçı kadrosunda

'da yeni transferler Mitroglou ve Luyindama, 'la oynanacak 21. hafta maçının kadrosuna dahil edildi. Sarı kırmızılı ekipte Maicon ise maç kadrosuna dahil edilmedi.

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  1. 1.2.2019 16:15
  2. Güncelleme: 1.2.2019 16:32
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