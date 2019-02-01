Galatasaray’da 6 geldi 4 gitti
01 Şubat 2019, Cuma
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’da 6 geldi 4 gitti

Galatasaray’da 6 geldi 4 gitti

, devre arası döneminde 6 futbolcuyu kadrosuna katarken, 4 futbolcu ile de yollarını ayırdı. Sarı-kırmızılılar özellikle transfer beklenen forvet bölgesini ve ile güçlendirdi.

devre arası dönemini en hareketli geçiren takımlardan oldu. Sarı-kırmızılılar, kadrosuna 6 futbolcu takviye yaparken, 4 futbolcusu ile de yollarını ayırdı. Aslan takıma defans ve hücum oyuncusu transferi yaptı. Takımdan ise 3 defans, 1 orta saha oyuncusu gitti.

FORVET İÇİN YOĞUN MESAİ HARCANDI
Devre arasında Teknik Direktör Fatih Terim, ve ile yola devam etmeyeceklerini açıklayıp, bu futbolculara hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. Sarı-kırmızılılar bu olaylardan sonra iki bölgeye de transfer yapmak için harekete geçti. Yönetim yoğun çabalar sonucunda forvet bölgesine iki futbolcu aldı.

İKİ GOLCÜ GELDİ
Cimbom hücum bölgesine ilk olarak 'da forma giyen ve şu an 20 golle 'in gol krallığında zirvede yer alan Senegalli futbolcu 'yi dahil etti. Sarı-kırmızılılar daha sonra Olimpik Marsilya'dan Yunan golcü 'nu alarak hücum bölgesindeki eksikliği tamamladı.

SAVUNMAYA 4 TAKVİYE
Galatasaray defans bölgesi için 4 futbolcu ile anlaştı. Sarı-kırmızılılar; bonservisi elinde olan Emre Taşdemir, 'da forma giyen eski futbolcusu , Chaves takımından Marcao ile son olarak da 'den Christian Luyindama'yı kadrosuna katarak savunma bölgesini güçlendirdi.

4 İSİMLE YOLLAR AYRILDI
Takımda düşünülmeyen Serdar Aziz ile yollar ayrılırken, Eren Derdiyok ise herhangi bir takımla anlaşmadı. Sarı-kırmızılılar genç futbolcu Ozan Kabak'ı Alman temsilcisi Stuttgart'a gönderirken, yıldız futbolcu Garry Rodrigues ise Al Ittihad-Jeddah takımına transfer oldu. Kadro dışı olan 'ın ise sözleşmesi feshedildi.
  1. 1.2.2019 11:26
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