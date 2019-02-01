Galatasaray kafilesi Alanya'da
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda yarın Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maç için Alanya'ya geldi.
Gazipaşa Alanya Havalimanı'na özel uçakla gelen Galatasaray kafilesine taraftarların ilgisi yoğun oldu. Teknik direktör Fatih Terim, havalimanı çıkışında bekleyen engelli bir taraftarla ilgilendi. Terim, taraftarın formasını imzaladı ve hatıra fotoğrafı çektirdi.
Taraftarların "İmparator Fatih Terim" tezahüratları eşliğinde Terim, özel araçla havalimanından ayrıldı. Taraftarların tezahürat yaptığı futbolcular da takım otobüsüyle konaklayacakları otele gitti.
Galatasaray, yarın saat 19.00'da Bahçeşehir Okulları Stadı'nda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak.
- 1.2.2019 19:09
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
Galatasaray kafilesi Alanya'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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