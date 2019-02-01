Galatasaray kafilesi Alanya'da

Gazipaşa Alanya Havalimanı'na özel uçakla gelen Galatasaray kafilesine taraftarların ilgisi yoğun oldu. Teknik direktör Fatih Terim, havalimanı çıkışında bekleyen engelli bir taraftarla ilgilendi. Terim, taraftarın formasını imzaladı ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

Taraftarların "İmparator Fatih Terim" tezahüratları eşliğinde Terim, özel araçla havalimanından ayrıldı. Taraftarların tezahürat yaptığı futbolcular da takım otobüsüyle konaklayacakları otele gitti.

Galatasaray, yarın saat 19.00'da Bahçeşehir Okulları Stadı'nda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak.