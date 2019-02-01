Fotomaç’tan al haberi

Galatasaray transferde ser verip sır vermemeye büyük gayret gösterse de Türk spor basınının bir numarası Fotomaç, habercilikteki başarısını bir kez daha gösterdi ve adım adım tüm gelişmeleri sayfalarına taşıdı. 21 Eylül'de "Yeni aday Diagne" haberiyle Galatasaray'ın Senegalli yıldızı istediğini duyuran ilk gazete oldu. 1 Ocak'ta da "Galatasaray, Kasımpaşa'nın kapısında" manşetiyle ne kadar istekli olduklarını gözler önüne serdi. 30 Ocak'ta da "Galatasaray'ın yeni canavarı" başlığı ile transferi herkesten önce duyurdu. Fotomaç, Galatasaray'ın Mitroglou ve Luyindama transferlerinde de rakiplerine nal toplattı. 14 Ekim'de "Komşuda pişer Aslan'a düşer" manşetinde Galatasaray'ın Yunan oyuncuyu istediği ilan ediliyordu. Luyindama'ya olan ilgi de 13 Ocak'ta sayfalarımızdaydı.



