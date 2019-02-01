Fotomaç’tan al haberi
?Transfer kulislerinin nabzını tutan Fotomaç, Diagne’yi 21 Eylül’de, Mitroglou’yu 14 Ekim’de ve Luyindama’yı 13 ocak’ta herkesten önce sayfalarına taşıyarak yine farkını ortaya koydu.
Galatasaray transferde ser verip sır vermemeye büyük gayret gösterse de Türk spor basınının bir numarası Fotomaç, habercilikteki başarısını bir kez daha gösterdi ve adım adım tüm gelişmeleri sayfalarına taşıdı. 21 Eylül'de "Yeni aday Diagne" haberiyle Galatasaray'ın Senegalli yıldızı istediğini duyuran ilk gazete oldu. 1 Ocak'ta da "Galatasaray, Kasımpaşa'nın kapısında" manşetiyle ne kadar istekli olduklarını gözler önüne serdi. 30 Ocak'ta da "Galatasaray'ın yeni canavarı" başlığı ile transferi herkesten önce duyurdu. Fotomaç, Galatasaray'ın Mitroglou ve Luyindama transferlerinde de rakiplerine nal toplattı. 14 Ekim'de "Komşuda pişer Aslan'a düşer" manşetinde Galatasaray'ın Yunan oyuncuyu istediği ilan ediliyordu. Luyindama'ya olan ilgi de 13 Ocak'ta sayfalarımızdaydı.
- 1.2.2019
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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