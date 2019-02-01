Fotomaç’tan al haberi – Fotomaç – 01 Şubat 2019
01 Şubat 2019, Cuma
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’tan al haberi

Fotomaç’tan al haberi

? kulislerinin nabzını tutan , ’yi ’de, ’yu ’de ve ’yı 13 ocak’ta herkesten önce sayfalarına taşıyarak yine farkını ortaya koydu.

transferde ser verip sır vermemeye büyük gayret gösterse de Türk spor basınının bir numarası , habercilikteki başarısını bir kez daha gösterdi ve adım adım tüm gelişmeleri sayfalarına taşıdı. 'de "Yeni aday " haberiyle Galatasaray'ın Senegalli yıldızı istediğini duyuran ilk gazete oldu. 1 Ocak'ta da "Galatasaray, 'nın kapısında" manşetiyle ne kadar istekli olduklarını gözler önüne serdi. 30 Ocak'ta da "Galatasaray'ın yeni canavarı" başlığı ile transferi herkesten önce duyurdu. Fotomaç, Galatasaray'ın ve transferlerinde de rakiplerine nal toplattı. 'de "Komşuda pişer Aslan'a düşer" manşetinde Galatasaray'ın Yunan oyuncuyu istediği ilan ediliyordu. Luyindama'ya olan ilgi de 13 Ocak'ta sayfalarımızdaydı.


  1. 1.2.2019
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